Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı

Muhalefetin tarihi başarısıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
KRT'den Zübeyde Sarı'ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 1977'den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını üç gerekçe ile anlattı. Kılıçdaroğlu, "Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır'da yapılan toplantılar bunda etkili oldu" ifadelerini kullandı.
"CHP'de kurultay olursa aday olur musunuz ya da bir ismi destekler misiniz?" sorusuna da yanıt veren kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu hakkında merak edilen diğer bir konu ise siyasetten çekilip çekilmeyeceği. Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" sözleriyle, siyaset arenasından çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.
Ekrem İmamoğlu yüksek bir oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kulislerde İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu iddiaları çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarından sonra kendisini aramadığını söyledi.
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Mazbatasını aldıktan sonra göreve başlayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Vali Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı'na başarılar diledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın görevi devraldığı devir teslim törenine katıldı. Törende konuşan Ahmet Aras, Muğla için çalışacaklarını belirtirken, Acar Ünlü ise başarılar diledi.
Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ramazanın güzelliklerini paylaşma ve dayanışma ayı olarak nitelendirerek, Bileciklilerin aynı sofrada buluşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Subaşı, ramazan ayının birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu vurgulayarak, şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını ifade etti.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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