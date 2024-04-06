Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı - Son Dakika
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Politika

Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili analizinde CHP'nin seçim başarısını CHP dışındaki 3 nedene bağladı. Kılıçdaroğlu, nedenleri "küskün AKP seçmeni, seçimin iki parti arasında geçmesi ve Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi" şeklinde sıraladı.

06.04.2024 09:07
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Muhalefetin tarihi başarısıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

BAŞARIYI 3 NEDENE BAĞLADI

KRT'den Zübeyde Sarı'ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 1977'den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını üç gerekçe ile anlattı. Kılıçdaroğlu, "Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır'da yapılan toplantılar bunda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA BİR KURULTAY OLACAĞINI SANMIYORUM"

"CHP'de kurultay olursa aday olur musunuz ya da bir ismi destekler misiniz?" sorusuna da yanıt veren kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"SİYASET BENİ BIRAKMAZ"

Kılıçdaroğlu hakkında merak edilen diğer bir konu ise siyasetten çekilip çekilmeyeceği. Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" sözleriyle, siyaset arenasından çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

"İMAMOĞLU SEÇİMDEN SONRA BENİ ARAMADI"

Ekrem İmamoğlu yüksek bir oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kulislerde İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu iddiaları çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarından sonra kendisini aramadığını söyledi.

Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fatih Dursun: Ben sattım tavan yaptı diyeydin ya 86 30 Yanıtla Emir Kozcu: yorum efsane kardeşim:))))) 30 1
  • Hakan Uzuner: Peki adama sormazlar mı. Seçmen önceden niye tercih etmedi de şimdi tercih ediyor. Acaba başkaca bir sebebi olabilir mi. Biraz düşünmek lazım. Ama yinede ne olursa olsun iyi oldu.... 61 30 Yanıtla Kemal Bozguç: kral yorma kendini chp nin başarılı olmasında 3 etkili neden sayıver 15 16
  • Serkan Polat: İlk defa dogru analiz yapmis ama kendisi dumende degil 64 9 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: ilk defa doğru tespit yapmış. 55 10 Yanıtla
  • nilgun aktaşkoçak: bay Kemal ilk defa doğru söyledin Aynen de dediğin gibi 39 7 Yanıtla
  • Orhan Metin: Seni niye arasinki senin devrin bitti tırmalama sen git dedelik yap 23 9 Yanıtla
  • Efe Efe: Ali koç geldi aklıma. Başarısızlığı kendinde arama. 18 1 Yanıtla
  • Serdar Sormaz: 4.neden senin parti başkanlığından istifa etmiş olan 11 3 Yanıtla
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