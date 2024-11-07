Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'in En Büyük Sorunu Kentsel Dönüşüm - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'in En Büyük Sorunu Kentsel Dönüşüm

Nebi Hatipoğlu: Eskişehir\'in En Büyük Sorunu Kentsel Dönüşüm

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, şehirdeki konut stoğu açığını dile getirdi ve TOKİ'nin yeni konut projeleri hakkında bilgi verdi.

07.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'in en büyük sorunu olarak kentsel dönüşümü gösterdiği sosyal medya paylaşımında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kentteki kentsel dönüşüm sıkıntısına değinerek, mevcut süregelen soruna dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Eskişehir'in fay hattı üzerinde olduğunun altını çizen Hatipoğlu, konut stoğunda açık bulduğunu ifade etti. Toplu Konut İdaresi'nin Eskişehir'de yaptığı çalışmalardan bahseden Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

"Eskişehir'in en büyük sorunu kentsel dönüşüm "

Kentsel dönüşüm noksanlığı hakkında AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Uzunca bir süredir sürekli anlatmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyorum. Eskişehir'in en büyük sorunu kentsel dönüşüm ve yeni konut stoğu açığıdır. Deprem fay hattındaki şehrimizde hepimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli bir konu olabilir mi sevgili hemşehrilerim? Bu konuda da yoğun görüşme ve mesailerimiz sonuç verdi elhamdülillah. TOKİ Başkanlığımız Eskişehir kent merkezinde bin 800, Mihalgazi'de 100, Günyüzü'de 120, Mahmudiye'de 98, Seyitgazi 88, Han'da ise 188 konutu ihaleye çıkıyor. Toplamda 2 bin 394 yeni konut ile büyük bir atılım yapacağız. Şehrimize olan destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a hem şahsım, hem de hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 25 yılda 24 yeni konut üretip hala vatandaşın gözünün içine baka baka "engellendim" yalanını söyleyenlere inat, bu kentte depremde yıkılacak, modern ihtiyaçları karşılayamayan, tek konut bırakmayacağız. Son olarak, yeni konut sahibi olmak isteyen kıymetli hemşehrilerim TOKİ Başkanlığımızın internet sitesi www.toki.com.tr adresinden süreci takip edebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'in En Büyük Sorunu Kentsel Dönüşüm - Son Dakika

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