Nebi Hatipoğlu'ndan CHP'nin Boykot Çağrısına Cevap - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu'ndan CHP'nin Boykot Çağrısına Cevap

Nebi Hatipoğlu\'ndan CHP\'nin Boykot Çağrısına Cevap

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'nin tüketim boykotu çağrısına yanıt vererek, boykotun karşılık bulmadığını ve halkın alışveriş yapmaya devam ettiğini belirtti. Hatipoğlu, boykot çağrısını yapanların boykot edilmesini hatırlatarak, vatandaşları bu çağrılara kulak asmamaları konusunda uyardı.

04.04.2025 10:37  Güncelleme: 10:38
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tüketim boykotu çağrısıyla ilgili olarak, "Tüm bunlara rağmen sonuç ne oldu? Boykot çağrısını yapanların boykot edilmesi oldu" dedi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "CHP'nin boykot çağrısının ülkemizde en ufak bir karşılık bulmaması bizlere çok şey anlatıyor kıymetli kardeşlerim. Şöyle özetleyelim; 2 Nisan'da 1 Nisan'a kıyasla 2 katı değerde daha fazla alışveriş yapılmış durumda. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturmak için ekonomiyi sabote etmeye kalkmayı nasıl düşünebildiler, halen inanamamaktayız. Allah'tan hükümetimizin çağrısına her zamanki büyük bir teveccühle karşılık veren halkımız milli ekonomimize ve esnafımıza sahip çıktı. Devletine, milletine sahip çıkan her bir kardeşime teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı.

"Öyle vatandaşı kullanıp, kandırıp kendin gezmek yok"

Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, bu çağrılara kesinlikle kulak asmayınız. Önce bazı markaların iştiraklerini boykota çağırdılar, ertesi gün utanıp vazgeçtiler. Sonra yerli en büyük kahve zincirini boykot etmeye kalktılar. Millet 'Neden?' diye sorunca saçma sapan cevap bile veremediler. Bir gıda şirketi durup duruken boykot listesine girdi, sonra durup dururken çıktı. Bir otomotiv firmasını boykota çağırdılar. Genel başkanları o markada makam aracı kullanıyor. Eskişehir'de bile CHP'li vekiller, belediye başkanları, il yönetimindeki, belediye meclisindeki siyasiler ile saymakla bitmez isim bu otomotiv firmasının markalarından makam aracı kullanıyor. Buradan çağrım size CHP'li başkanlar, siyasetçiler; o araçları satacaksınız, değiştireceksiniz! Öyle vatandaşı kullanıp, kandırıp kendin gezmek yok! Tüm bunlara rağmen sonuç ne oldu? Boykot çağrısını yapanların boykot edilmesi oldu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nebi Hatipoğlu'ndan CHP'nin Boykot Çağrısına Cevap - Son Dakika

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