Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı - Son Dakika
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Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı

26.02.2022 14:33

Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı Türkiye'nin 23. Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında isminin verildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen programla anıldı.

Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı

KONYA - Türkiye'nin 23. Başbakanı Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında isminin verildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen programla anıldı.

NEÜ ve Erbakan Vakfı'nın birlikte organize ettiği program, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, Başbakanlık Eski Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Beki ve katılımcılar yer aldı.

"Vefat ettikten sonra herkes tarafından sevilen tek siyasetçi Necmettin Erbakan'dır"

Programda ilk olarak konuşan NEÜ Rektörü Cem Zorlu, Necmettin Erbakan'ın aslında bir bilim adamı olarak yola çıktığını ama devletinin, milletinin bekası, sevdası için ideallerini, aşkını gerçekleştirmek üzerine siyasete girdiğini belirterek, "Siyaset zor bir iş. Biz de bu geleneğin içerisinden geldik hamdolsun. Biz bu davanın içinde yoğurulduk. Hamdolsun buna şükrediyorum. İkinci bir şeref benim için, Necmettin Erbakan adını taşıyan bir üniversiteye rektörlük yapmak. Bu benim için ayrıca gurur ve onur. Bunu için de büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Hatta kendimize hedefler, idealler koyuyoruz; hocamızın adını taşıyan üniversite Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500'e girsin. Bizim hedefimiz 3-4 sene içerisinde buna yaklaşmak iken bir hafta önce yayınlanan genç üniversiteler arasında devlet üniversiteleri içerisinde Türkiye'de 9., dünyada 400'lerdeki noktaya ulaşmışız hamdolsun. Daha ötesine taşıyacağız. Hocamızın ismine bu kadar hizmet bile bizim için büyük şeref. Siyaset muhalifi de çok olan bir noktadır. Vefat ettikten sonra da sizi yine muhalifiniz sevmez ama vefat ettikten sonra herkes tarafından sevilen tek siyasetçi herhalde dünyada Necmettin Erbakan'dır. Rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

"Dört partisi haksız yere kapatılmasına rağmen yoluna devam etme azmini gösteren bir liderdi"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, vefatının 11. senesinde gerçek bir dava, devlet adamının, örnek bir bilim adamı ve müslümanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'yı andıklarını, hayırla yad ettiklerini belirterek, "İnşallah anmakla birlikte anlamayı da Cenab-ı Allah nasip etsin. Kendisinin o çok önemli, üstün idealleri uğrunda çalışmayı, gayret sarf etmeyi Cenab-ı Allah cümlemize, aziz milletimize, hepimize nasip eylesin. Erbakan Hoca'mızın feraseti ve bu feraset sayesinde ortaya çıkan 'Aldanmayan, aldatmayan Erbakan' özelliği gerçekten son derece önemli. Bu feraseti sayesinde milletimize, İslam alemine adeta bir pusula vazifesini yerine getirdi. Dünyanın başka bir ülkesinde dahi görülmeyecek şekilde 4 tane partisi haksız yere, hukuksuz bir şekilde kapatılmasına rağmen 5.'sini kurarak yoluna devam etme azmini, dirayetini gösteren bir liderdi. 12 Eylül döneminde idamla yargılanmasına rağmen arkasından davasına, hizmete devam etmesi, davasından asla taviz vermemesi, vazgeçmemesi de 'Vazgeçmeyen Erbakan' özelliğinin en önemli göstergelerindendi. Bugün vefatının arkasından internette videoları, konuşmaları milyonlarca tıklanıyor, izleniyor. Gerçekten her kesimden insan kendisinin siyasi olarak destekçisi olmasa dahi, en uç kesimdeki insanlar dahi hayretlerini gizleyemiyor, Erbakan Hoca'yı 20, 30 sene öncesinden bugün yaşanan gelişmeleri nasıl bu kadar teferruatlı, nasıl bu kadar isabetli bir şekilde öngörmüş ve anlatmış diye hayret ediyorlar. 10, 20, 30 sene sonra bugün atılan bir adımın gideceği noktayı kestirmesi ve bizlerin de böylelikle doğru pozisyon almasını sağlaması gerçekten çok önemli bir özelliğiydi. Allah ondan razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Bizlere onu andığımız kadar anlamayı ve onun gibi yaşamayı, onun yürüdüğü istikamette yürümeyi inşallah nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından "Nesillere İstikamet Veren Erbakan" paneli gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı
Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı
Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı

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Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü Son dakika haberi: Türk siyasetinin 'Erbakan Hocası' vefatının 11'inci yılında Konya'da anıldı Son dakika haberi: Türk siyasetinin 'Erbakan Hocası' vefatının 11'inci yılında Konya'da anıldı

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında NEÜ'de anıldı - Son Dakika


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