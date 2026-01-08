Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp - Son Dakika
Politika

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener\'den Özgür Özel\'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp
08.01.2026 23:56
Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'ye ilişkin ''Suriye'yi temsil etmeyen gruplar İngiltere, ABD ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime geldi'' sözlerine tepki gösterdi. Şener, ''O yüzden İsrail havadan 1000 kez karadan 400 civarında saldırı yaptı, o yüzden Dürzileri, Nusayrileri ayaklandırdı. O yüzden PKK/SDG'ye üzerimden Suriye'yi bölmeye çalıştı değil mi? Neyse, bilmemek değil hatta öğrenmemek de değil ama bile bile çarpıtma büyük ayıp'' dedi.

Suriye ordusu, Halep kent merkezinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG mevzilerine operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sürerken, Eşrefiye Mahallesi'nin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, güney, batı ve kuzey yönlerinden girerek mahalleyi büyük ölçüde ele geçirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Suriye'de yaşanan gelişmeleri bir televizyon programında değerlendirirken; "Suriye'yi temsil etmeyen gruplar İngiltere, ABD ve İsrail'in yol vermesiyle yönetime geldi" sözlerini sarf etti.

NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ

Özel'in sözlerine tepki ise gazeteci Nedim Şener'den geldi. "Otur, sıfır Özgür Özel" diye yazan Şener, "Özgür Özel, Suriye konusunda yine sınıfta kaldı. 8 Aralık 2024'te Suriye'de yönetimi düşüp Esad Moskova'ya kaçmak için uçakta olduğu sırada "Esad ile görüşülmeli" diyen Özgür Özel'e göre,Ahmed Şara yönetimi Suriye'yi temsil etmiyormuş. İdlib'teki unsurlar; İngiltere, ABD ve İsrail'in yol vermesiyle başa gelmişmi" ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca "O yüzden İsrail havadan 1000 kez karadan 400 civarında saldırı yaptı, o yüzden Dürzileri, Nusayrileri ayaklandırdı. O yüzden PKK/SDG'ye üzerimden Suriye'yi bölmeye çalıştı değil mi? Neyse, bilmemek değil hatta öğrenmemek de değil ama bile bile çarpıtma büyük ayıp" diye yazdı.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp - Son Dakika

01:07
SON DAKİKA: Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp - Son Dakika
