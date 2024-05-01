Netanyahu, Blinken'a Hamas'ın saldırıları durdurması halinde Gazze'ye kara saldırısı yapacaklarını söyledi - Son Dakika
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Politika

Netanyahu, Blinken'a Hamas'ın saldırıları durdurması halinde Gazze'ye kara saldırısı yapacaklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu, Hamas'ın saldırıların tamamen durdurulması talebine devam etmesi halinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatacağını ve ateşkes anlaşması yapılmayacağını söyledi.

01.05.2024 16:05
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi. İsrail medyasına göre Netanyahu Blinken'a, Hamas'ın 'saldırıların tamamen durdurulması' talebine devam etmesi halinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatacağını ve ateşkes anlaşması yapılmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 7'nci kez geldiği İsrail'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İlk olarak baş başa görüşen Blinken ile Netanyahu daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

İsrail medyası, Netanyahu'nun Blinken'a, Hamas'ın 'saldırıların tamamen durdurulması' talebini sürdürmesi halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine kara saldırısı başlatacağını ve ateşkes anlaşması yapılmayacağını söylediğini aktardı. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Antony Blinken, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, Blinken'a Hamas'ın saldırıları durdurması halinde Gazze'ye kara saldırısı yapacaklarını söyledi - Son Dakika

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