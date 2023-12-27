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Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler - Son Dakika
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Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?'' sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. Netanyahu, ''Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir'' dedi.

Gazze\'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu\'dan Erdoğan için küstah sözler
27.12.2023 - 17:55,  Güncelleme: 18:25
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Netanyahu, "Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

ERDOĞAN: NETANYAHU'NUN HİTLER'DEN GERİ KALIR HALİ VAR MI?

Erdoğan, "Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin" dedi.

Netanyahu'dan 'Hitler'den bir farkı yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler

NETANYAHU: ERDOĞAN BİZE AHLAK DERSİ VEREBİLECEK SON KİŞİDİR

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamasında Netanyahu şu ifadeleri kullandı: "Kürtlere soykırım uygulayan, kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri, Erdoğan'ın övdüğü ve üst düzey yetkililerine ev sahipliği yaptığı, dünyanın en menfur ve zalim terör örgütü Hamas ile savaşan ve yok eden, dünyanın en ahlaklı ordusudur" dedi.

Netanyahu'dan 'Hitler'den bir farkı yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler
YORUMLAR (1)
  • Reisin Fedaisi: Haklı Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler - Son Dakika
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