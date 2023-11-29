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Netanyahu: Esir takası bittikten sonra saldırılara devam edeceğiz - Son Dakika

Netanyahu: Esir takası bittikten sonra saldırılara devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi. Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı ve İsrail ordusunun Gazze'ye yeniden saldıracağını belirtti.

29.11.2023 - 18:08,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakıldıktan sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Basın Ofisinden yayımlanan görüntülü mesajda Netanyahu, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında çok sayıda İsrailli esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Esir takası için varılan "insani aranın" son bulmasından sonra İsrail ordusunun yeniden Gazze'ye saldıracağını dile getiren Netanyahu, "Son günlerde bir soru duydum; İsrail, rehinelerimizi iade etme aşaması bittikten sonra savaşa geri dönecek mi? Cevabım kesin bir evet. Sonuna gelinceye kadar savaşa dönmememiz gibi bir yol yok." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Netanyahu: Esir takası bittikten sonra saldırılara devam edeceğiz - Son Dakika
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