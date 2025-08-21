Netanyahu Gazze için planları onayladı - Son Dakika
Netanyahu Gazze için planları onayladı

21.08.2025 21:03
Netanyahu, Gazze'nin ele geçirilmesi ve müzakerelere başlanması talimatını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Tümeni'ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

"Planlar sağlam"

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu'nun Gazze Tümeni'nde kendisine sunulan Gazze şehrinin ele geçirilmesine yönelik planlardan etkilendiğini belirterek, "Planlar sağlam" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

