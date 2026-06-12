Netanyahu: İran Nükleer Silah Sahibi Olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başbakanlık görevinde olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından İran'a ilişkin paylaşım yaptı. Netanyahu paylaşımında, "İsrail Başbakanı olduğum sürece İran'ın nükleer silahı olmayacak. Başkan Trump ile bu konuda tam bir anlaşma içindeyiz. 30 yıldan fazla süredir İran'ın nükleer programına karşı uluslararası mücadelenin ön saflarında yer alıyorum. Bu mücadele olmasaydı İran çoktan İsrail'i yok etmek için atom bombalarına sahip olurdu. İran, Yahudi devletini yok etmeye çalışıyor ve ben hayatımı, bunu yapmalarını engellemeye adadım. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu, olmayacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV