Netanyahu: İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesi Hamas'a bir mesajdır - Son Dakika
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Politika

Netanyahu: İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesi Hamas'a bir mesajdır

Netanyahu: İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesi Hamas\'a bir mesajdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin iptal ettiği ABD ziyareti hakkında konuştu. Netanyahu, ABD'nin kararının Hamas'ı cesaretlendirdiğini belirterek, ziyareti iptal etmesinin Hamas'a bir mesaj olduğunu aktardı. Hamas'a seslenen Netanyahu, 'Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak. Umarım mesajı almışlardır' dedi.

27.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:47
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesinin Hamas'a bir mesaj olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin iptal ettiği ABD ziyareti hakkında konuştu.

Netanyahu, ABD'nin kararının Hamas'ı cesaretlendirdiğini belirterek, ziyareti iptal etmesinin Hamas'a bir mesaj olduğunu aktardı. Hamas'a seslenen Netanyahu, "Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak. Umarım mesajı almışlardır" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Netanyahu: İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesi Hamas'a bir mesajdır - Son Dakika

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