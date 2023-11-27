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Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor - Son Dakika

Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi. Netanyahu, parti içinde kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak için milletvekilleriyle görüştü.

27.11.2023 - 20:39,  Güncelleme: 20:39
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Gazze'de katliama devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyuyor. Netanyahu, nabız yoklamak için milletvekilleriyle görüşürken, hükümetten güvenoyu çekilme senaryosunun tartışıldığı ortaya çıktı.

NETANYAHU, PARTİ İÇİNDE DARBE YAPILMASINDAN ENDİŞELENİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliam nedeniyle ülkesinde de eleştirilerin hedefi oldu. İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

"GİZLİ BİR TARTIŞMA VAR"

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi. İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"HÜKÜMETTEN GÜVENOYU ÇEKİLEBİLİR"

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

BAKANLAR, NETANYAHU'NUN GELECEĞİNİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde de tartışmaların olduğu geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelmişti. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisinden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlanmıştı.

Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor

NETANYAHU'NUN EVİNE KIRMIZI BOYALI PROTESTO

Öte yandan geçtiğimiz gün Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, İsrail hükümetini protesto ederek Netanyahu karşıtı slogan atmıştı. Polis bariyerlerinin önünde Başbakan Netanyahu için "suçlu, suçlu" sloganları atan göstericiler, Netanyahu'nun akıttığı kanı temsilen caddeye kırmızı boya dökmüştü.

Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Netanyahu, Likud Partisi içinde darbe endişesi yaşıyor - Son Dakika
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