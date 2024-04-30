Netanyahu, Refah'a kara saldırısı yapacaklarını açıkladı

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes anlaşması olsa da olmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisinde Gazze'deki İsrailli esirlerin ve ölen İsrail askerlerinin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Netanyahu görüşmede, "Savaşı tüm hedeflerine ulaşmadan durduracağımız düşüncesi söz konusu olamaz. Tam zafer elde etmek için anlaşma olsun ya da olmasın Refah'a gireceğiz ve oradan Hamas'ı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV