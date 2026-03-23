Nevruz Etkinlikleri Şırnak ve Mardin'de Düzenlendi

23.03.2026 17:30
DEM Parti öncülüğünde Şırnak ve Mardin'de nevruz kutlaması yapıldı. Güvenlik önlemleri alındı.

Şırnak ve Mardin'de DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

Şırnak'ta etkinliğin düzenlendiği Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Katılımcılar, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar Türkçe ve Kürtçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

Programda, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklara bayram şekeri, balon ve pamuk şeker dağıttı.

Palyaçolar da çocukların yüzlerini boyadı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruz kutlamasına katılanlara teşekkür etti.

Hatimoğulları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizler bu nevruzu kutlarken yanı başımızda, İran'da bombalar, füzeler patlıyor. ABD, İsrail'in başlattığı savaş olanca hızıyla devam ediyor ve gittikçe derinleşiyor." dedi.

"Bizler barış derken bir yandan Türkiye'nin iç barışını, bir yandan bölgenin barışını kastediyoruz." ifadesini kullanan Hatimoğulları, Orta Doğu'da bu gelişmeler yaşanırken "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı."

Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bu yeni aşamada Kürt halkının siyasi, hukuki ve bütün demokratik haklarının tanınması için yasaların çıkarılması gerekiyor. Bu yasalar acilen çıkarılmalıdır. Şimdi barışı inşa etme zamanıdır ve bu anlamıyla iktidar ve devlet üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. AİHM kararları hayata geçirilsin, sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Can Atalay derhal serbest kalsın istiyor kitleler. DEM Parti'nin bu süreçte ne talep ettiği son derece nettir."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da Kürtçe bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İl Başkanı Ramazan Uysal da katıldı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde etkinliğin yapıldığı fuar alanında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Katılımcılar, polisler tarafından üst araması yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

Programa, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
