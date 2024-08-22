Nevşehir'de Toplu Açılış Törenine Katılım - Son Dakika
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Politika

Nevşehir'de Toplu Açılış Törenine Katılım

Nevşehir\'de Toplu Açılış Törenine Katılım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de toplu açılış ve imza törenine katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin kalkınma hamleleriyle üretim ve teknoloji geliştirme merkezi olduğunu vurguladı.

22.08.2024 17:48
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NEVŞEHİR'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde'deki programının ardından Nevşehir'de toplu açılış ve imza törenine katıldı. Cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yola devam ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Son 22 yılda attığımız sağlam adımlarla gerçekleştirdiğimiz büyük kazanımlarla özellikle bölgemizde ve dünyada yaşanan küresel krizlere teslim olmadan asırlık başarılara imza atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle birlikte yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat noktasında yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme merkezleri arasına taşıdık. Sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan, savunma ve havacılığa tekstilden mobilyaya, tüm sektörlerde sanayi köylerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Avrupa'da ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde lideriz. Demir çelikte ilk 2 ülkeden biriyiz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u ürettik, milletimizle buluşturduk. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayini dünyada daha güçlü daha etkin bir konuma taşımayı sürdüreceğiz. Yerel kalkınma hamlemizle de Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda başlattığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı ülkemizin tamamına yaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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