Nevşehir politika: Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Nevşehir'de - Son Dakika
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Nevşehir politika: Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Nevşehir'de

14.10.2022 00:57
Nevşehir politika: Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Nevşehir'de

Nevşehir habere göre Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu ve beraberindeki heyet, Romanya'nın Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler'in davetlisi olarak Nevşehir'e geldi.

Romanya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu ve beraberindeki heyet, Romanya'nın Nevşehir- Kayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler'in davetlisi olarak Nevşehir'e geldi.

Kapadokya bölgesini gezen Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, güne sıcak hava balon uçuşuyla başladı. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonuna binen heyet, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi. Balon gezisinde heyete eşlik eden Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Salih Cora, gezi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Romanya arasında tarihsel bağlar vardır. Kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkiler oldukça güçlüdür. Biz de parlamenter diplomasiye önem vermek adına bu heyetlerle birlikte diyaloglarımızı daha da arttırma gayreti içerisindeyiz. Romanya, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini tam destekleyen bir ülkedir. Her geçen gün ticaret hacmini arttırmaktadır. Romanya ile Türkiye arasında stratejik işbirliğimizin 11'inci yılına girmiş bulunmaktayız. Karşılıklı ticaret hacmimiz şu anda 8,5 milyar dolar civarındadır. 20 yıllık hedef perspektifimizde bunu 15 milyar dolara çıkarmak var" dedi.

"Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler, Rusya- Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın Ege'de oluşturmaya çalıştırdığı tehditler ve riskleri bizim tarafımızdan Romanya parlamenterlerine aktarma fırsatımız oldu" diyen Cora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Romanya'nın Türkiye'de farklı farklı illerde fahri konsolosları var. Bunlardan birisi de Nevşehir. Kapadokya bölgesinde Nevşehir ve Kayseri Fahri Konsolosluğu vardır. Bu çerçevede Fahri Konsolosumuz Mehmet Dinler'e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladık. Öncelikle son yıllarda Romanya'dan Türkiye'ye ciddi manada bir turist akını var. Bu turizmden Nevşehir'in de olumlu yönde etkilenmesini arzu ediyoruz."

Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Gurubu Başkanı ve Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Nicolae Georgescu da, "Romanya Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Türkiye'de bir dizi çalışmalarda bulunduk. Özellikle Dışişleri Bakanı ile görüştük ve görüşme çok başarılı geçti. Bugün de Kapadokya bölgesindeyiz. Burada bizi ağırlayan Nevşehir–Kayseri Fahri Konsolosumuz Mehmet Dinler'e de teşekkür ediyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimiz ileriki dönemlerde daha da yükselecek" dedi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tınca ise, "Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu ve heyeti ile birlikte şu an Nevşehir Kapadokya'dayız. Kapadokya bölgesinin Romanya'dan daha çok turist çekeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir-Kayseri Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Romanya ile Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, "Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini Kapadokya'da ağırlıyoruz. Biliyorsunuz Romanya ve Türkiye iki dost müttefik ve stratejik ortak. Dostluk olgusu ile birlikte zaman geçirince temas ve iletişimle beraber daha da güçleniyor. Bu işbirliği çalışmalarımız her iki ülke adına güzel olur" diye konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nevşehir politika: Romanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Nevşehir'de - Son Dakika

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