Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti

20.09.2022 00:06

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, New York Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi Başkanı Gideon Taylor, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, İnkarla Mücadele Ligi Onursal Direktörü Abraham Foxman, Amerikan Yahudi Kuruluşları İcra Kurulu Başkanları Başkanı Konferansı William Daroff, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanları İshak İbrahimzadeh ile Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çatı kuruluş temsilcisi yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Gürcistan, New York, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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