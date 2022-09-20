Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, New York Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi Başkanı Gideon Taylor, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, İnkarla Mücadele Ligi Onursal Direktörü Abraham Foxman , Amerikan Yahudi Kuruluşları İcra Kurulu Başkanları Başkanı Konferansı William Daroff, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanları İshak İbrahimzadeh ile Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çatı kuruluş temsilcisi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

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