New York Belediye Başkanı Eric Adams, Güvenli ve Uygun Fiyatlı Aileler için Vizyonunu Açıkladı

Politika

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Harlem'deki tarihi Apollo Tiyatrosu'nda düzenlenen dördüncü "Şehir Durumu" konuşmasında, şehri aileler için daha güvenli, daha uygun fiyatlı ve yaşanabilir hale getirecek vizyonunu paylaştı. Adams, suç oranlarını azaltma, evsizliği ele alma, uygun fiyatlı konutlar yaratma ve daha temiz mahalleler inşa etme hedeflerini detaylandırdı. Aynı zamanda işçi sınıfı ailelere finansal destek sağlayacak ve çocuklar için birinci sınıf eğitim fırsatları yaratacak planlarını açıkladı.

Güvenli bir şehir için yatırımlar

Adams, konuşmasında New York'un güvenliği artırmaya yönelik başarılarını vurguladı. 2024 yılında büyük suç oranlarının düştüğünü belirtti. Silahlı saldırıların %7,3, cinayetlerin %3,6, toplu taşıma suçlarının %5,4 oranında azaldığını dile getirdi.

Evsizliği azaltmak ve toplu taşımada güvenliği artırmak için 650 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını duyuran Adams, 900 yeni "Güvenli Liman" yatağı eklenmesi ve evsiz bireyler için daha fazla destek sağlanacağını açıkladı.

"Konut Fırsatına Evet Şehri" planı

Belediye Başkanı Adams, New York'un imar yönetmeliğinde tarihi değişiklikler yaparak daha fazla uygun fiyatlı konut inşa edileceğini söyledi. "Konut Fırsatına Evet Şehri" girişimi kapsamında önümüzdeki 15 yıl içinde 80 bin yeni konut biriminin oluşturulması ve konut ile altyapıya 5 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.

Adams, aile dostu mahalleler yaratmak için yeni konut projelerinin yanı sıra, okullar, kütüphaneler ve oyun alanlarına yakın konutlar inşa edileceğini belirtti.

Eğitim ve gençlik programları

Adams, New York'taki öğrenciler için birinci sınıf eğitim fırsatları sunmayı taahhüt ederek; öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimi verilmesi, matematik ve okuma programlarının yeniden yapılandırılması, 2030'a kadar tüm öğrencilerin para biriktirme ve harcama becerileri kazanması gibi başlıkları sıraladı.

Ayrıca, çocuklar için yeni yüzme programlarının genişletileceğini ve şehir genelinde oyun alanlarına erişimin artırılacağını duyurdu.

İşçi sınıfı aileler için destek

Adams, işçi sınıfı ailelere mali destek sağlama planlarını detaylandırdı. Yönetim, "Para Cebinizde" girişimiyle ailelere 30 milyar dolardan fazla tasarruf sağladı. Çocuk bakımı maliyetlerini büyük ölçüde düşüren Adams, ailelerin cebine daha fazla para koymayı hedefleyen yeni vergi düzenlemeleri yapmayı planlıyor.

Başkan Biden'a göçmen politikası eleştirisi

Adams, Biden yönetiminin göç politikalarını eleştirerek, " Washington, bozuk bir göç sistemi konusunda harekete geçmeyi reddettiğinde; şehrimiz için ayağa kalktım ve yüz binlerce sığınmacıya bakarken geri adım attım" dedi.

Protestoların gölgesinde bir konuşma

Apollo Tiyatrosu'nun dışında, New York Polis Departmanı'ndan (NYPD) çavuşlar ve aileleri, maaş anlaşmazlıklarını protesto etti. Çavuşlar, denetledikleri polis memurlarından daha az kazandıklarını belirterek, bu durumun düzeltilmesi çağrısında bulundu. Emekli bir NYPD yüzbaşısı olan Adams'ın, polis memurlarının ilk kez alenen protestosuyla karşılaşması dikkat çekti. - NEW YORK