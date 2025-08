New York\'taki Ateş Açma Olayında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Didarul İslam Son Yolculuğuna Uğurlandı

ABD'nin New York kentinde bir kişinin çevreye ateş açması sonucu hayatını kaybeden NYPD polis memuru Didarul İslam son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde geçtiğimiz günlerde bir kişinin çevreye ateş açması sonucu 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetmişti. İntihar eden saldırganın ölümüne neden olduğu NYPD polis memuru Didarul İslam için cenaze töreni yapıldı. New York'ta binlerce polis ve sivil, İslam'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya geldi. 36 yaşındaki Bangladeş kökenli polisinin cenaze namazı, Bronx'taki Parkchester Jame Masjid camisinde kılındı. Törene New York Valisi Kathy Hochul, Belediye Başkanı Eric Adams, NYPD yetkilileri, meslektaşları ve New York'un Bangladeşli toplumundan binlerce kişi katıldı. Tören sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında çatılara keskin nişancılar yerleştirildi, itfaiye araçlarıyla dev bir Amerikan bayrağı asıldı.

NYPD ve ABD bayraklarına sarılı İslam'ın naaşı cenaze töreninin ardından New Jersey Totowa'daki mezarlığa defnedildi.

New York Valisi Kathy Hochul cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "İslam hayat kurtardı. O, en öndeydi. Bugün başka hayatlar kurtulduysa, bu onun cesareti sayesinde oldu" dedi.

"Bu ülkenin temsil ettiği değerlere inandı"

New York Belediye Başkanı Eric Adams da, "İstese başka bir meslek seçebilirdi ama o üniformayı giyip New Yorkluları korumayı seçti. Bu, onun bu ülkenin temsil ettiği değerlere inandığının en büyük göstergesidir" ifadelerini kullandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch ise, "Didarul İslam, Amerikan rüyasına nesilden nesle aktarılan bir şey olarak değil, kendi ellerinizle inşa ettiğiniz bir şey olarak inandı" dedi.

Beyaz Saray'dan başsağlığı mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın başsağlığı mesajını iletti. "Başkan Trump, New Yorkluları savunmak için en büyük fedakarlığı yapan bu cesur memurun ailesine başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

Dört kişi hayatını kaybetmişti

Saldırıya ilişkin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 27 yaşındaki Shane Devon Tamura'nın elinde M4 saldırı tüfeğiyle binanın lobisine girdiği ve üniformalı bir NYPD memuruna doğrudan ateş açtığı görülmüştü. Saldırgan daha sonra bir sütunun arkasına saklanan kadını vurmuş ve lobiyi yaylım ateşine tutmuştu.

NYPD memuru Didarul Islam'ın vurularak ağır yaralandığı ve New York Presbyterian Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği açıklanmış, 36 yaşındaki Bangladeşli memurun iki çocuk babası olduğu ve eşiyle üçüncü bebeklerini bekledikleri belirtilmişti. Hayatını kaybeden diğer kişilerden birinin asansör bölümünde vurulan güvenlik görevlisi, birinin lobide vurulan bir kişi, diğerinin ise 33. katta ölü bulunan bir kadın olduğu açıklanmıştı. Saldırgan tarafından vurulan ve hayatta kalan tek kişinin durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Saldırgan asansörle 33. katta intihar etti

Saldırganın lobideki katliamdan sonra asansörle 33. kata çıktığı ve burada bir kişiyi daha vurarak öldürdüğü kaydedilmişti. Saldırgan ardından kendi göğsüne ateş ederek yaşamına son vermişti.

Tamura'nın aslında binadaki Ulusal Futbol Ligi (NFL) ofisini hedef almak istediği üzerinde bir de intihar notu olduğu açıklanırken saldırgan yazdığı notta, kendisinin fiziksel temasın bulunduğu sporlarla ilgilenen sporcularda travma sonucu görülen kronik travmatik ensefalopati (CTE) hastalığına sahip olduğunu iddia etmişti. Saldırganın bu durumdan NFL'yi sorumlu tuttuğu anlaşılan notta 'NFL'ye karşı gelemezsin, seni ezerler' ifadelerinin yer aldığı belirtilmişti. Saldırganın ayrıca beyninin incelenmesi ve araştırmalara tabi tutulması istediğini yazmıştı. - NEW YORK