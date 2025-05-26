Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı

26.05.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanan Nicusor Dan, yemin ederek göreve başladı. Dan, ekonomik sorunlarla mücadele edeceğini ve toplumun sesine açık bir cumhurbaşkanı olacağına dair söz verdi.

Romanya'da 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Nicusor Dan, yemin ederek resmen göreve başladı.

Romanya'da Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl yapılan ilk turu iptal edilen ve ülkenin aylarca süren bir siyasi belirsizliğe gömülmesine neden olan cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinden galip ayrılan Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı siyasetçi Nicusor Dan, parlamentoda yemin ederek resmen göreve başladı. Başkent Bükreş'in eski belediye başkanı olan 55 yaşındaki matematikçi, parlamentodaki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada Romanya'nın ekonomik sorunlarıyla mücadele etme ve toplumun sesine açık bir cumhurbaşkanı olma sözü verdi.

Konuşmasında Dan, "Rumen devletinin köklü bir değişime ihtiyacı bulunuyor. Sizi, şimdiye kadar gösterdiğiniz toplumsal güçle sürece katılmaya ve Romanya'ın devlet kurumları üzerinde yapıcı bir baskı oluşturmaya davet ediyorum" dedi.

Dan, "Toplumun sesini dinleyen ve bu toplumun çalışma ortağı olan bir cumhurbaşkanı olacağımın teminatını veriyorum" diye konuştu.

"Yatırım ortamına açıklık ve öngörülebilirlik sinyali verilmesi, ulusal çıkarımızadır"

Seçim sürecinde Romanya'nın Batı ile olan bağlarına vurgu yapan, Ukrayna'ya desteği devam ettirme sözü veren ve finansal reformlar gerçekleştireceğini açıklayan Dan, konuşmasında Romanya'nın mali kapasitesinden fazla harcama yaptığına dikkat çekti. Dan, "Romanya'nın mali piyasalara bir istikrar mesajı göndermesi, ülkemizin menfaatine olacaktır. Yatırım ortamına açıklık ve öngörülebilirlik sinyali verilmesi, ulusal çıkarımızadır" diye konuştu.

Bugün yemin ederek göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın yeni bir hükümet kurulması için bir kısa süre içerisinde bir başbakan adayı belirlemesi gerekiyor.

Romanya'da cumhurbaşkanları 5 yıl görev yapıyor ve ülkenin ulusal güvenliği ve dış politikasına yön veren önemli yetkilere sahip oluyor.

Seçim iptal edilmişti

2016 yılında yolsuzluklarla mücadele partisi olarak görülen Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) partisini kuran fakat daha sonra partiden ayrılan Dan, 2020 yılında Bükreş Belediye Başkanlığını kazanmış ve geçtiğimiz yıl, ikinci kez bu göreve seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan Dan, seçimin 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci turunda yüzde 53,6 oranında oy alarak aşırı sağcı ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkan rakibi George Simion'u geride bırakmıştı.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turu için geçtiğimiz yıl 24 Kasım'da bir oylama gerçekleştirilmiş fakat bu oylama, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek geçersiz sayılmıştı. Aşırı sağcı aday Calin Georgescu'nun önde tamamladığı oylama sonrasında Anayasa Mahkemesi, iptal kararı için Rusya'nın seçimlere müdahil olduğuna dair istihbarat bulgularını gerekçe göstermişti.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, Rusya'dan destek aldığı öne sürülen Georgescu'nun yeniden aday olmasına da yasak getirmiş ve bu karar, protesto gösterilerine neden olmuştu.

Yaşananlar cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasında tepki oylarına neden olmuş ve seçimin 4 Mayıs'ta yapılan ilk turunda Georgescu'ya haksızlık yapıldığını savunan aşırı sağcı aday George Simion, yaklaşık yüzde 40 oranında oy alarak zafer kazanmıştı. Bükreş Belediye Başkanı Nicusor Dan'ın oy oranı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde kalmıştı. İlk turda iktidar koalisyonundaki partiler tarafından desteklenen aday olan eski Senatör Crin Antonescu ise az farkla üçüncü olarak seçimi kaybetmiş ve bu durum Başbakan Marcel Ciolacu'nun istifasına ve hükümetin çökmesine neden olmuştu. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Romanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
22:44
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
22:28
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 17:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nicusor Dan, Romanya Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.