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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Yeni Yıl Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2024 yılının ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Başkan Özdemir, hedefler doğrultusunda kenti daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulmasını diledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:33
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında; 2024 yılının ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

2023 yılında olağanüstü gayret göstererek, Niğdelilere en iyi hizmeti sunmanın onurunu yaşadıklarını anlatan Başkan Özdemir; "Hedeflerimiz doğrultusunda kentimizi daha yaşanabilir, tüm sorunlarından arındırılmış bir şehir haline getirme çabalarımız devam edecek. 2023 yılında ve önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da hizmet potansiyelimizi daha da artıracağız. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına başlatacağımız yeni projelerimizle, Niğde'mizin her anlamda dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.2024 yılı çok daha büyük yatırımları Niğde'mize kazandıracağımız yıl olacak" dedi. 2023 yılında sevinçleri de hüzünleri de tüm vatandaşlarla birlikte paylaştıklarını vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, geride bırakmak üzere olduğumuz yılın ülke olarak büyük zorluklarla mücadele ettiğimiz bir yıl olduğuna da değindi. Başkan Özdemir, "Şubat ayında yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinin ardından, millet olarak omuz omuza, el ele vererek asrın dayanışmasını gerçekleştirdik. Deprem bölgesine ilk ulaşan belediyelerden biri olarak orada örnek bir dayanışma sergiledik" hatırlatmasında bulundu. Yeni yıl mesajında Filistin'de yaşanan insanlık dramına da değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Yeni yılın başta Filistin olmak üzere dünya üzerinde devam eden savaşların son bulduğu, ülkemizde ve dünyada felaketlerin yaşanmadığı sürecin başlangıcı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Özdemir, mesajında ayrıca "2024 yılının dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılınız kutluyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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