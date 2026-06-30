Niğde'de sıcak asfalt serimi hızlandı - Son Dakika
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Niğde'de sıcak asfalt serimi hızlandı

Niğde\'de sıcak asfalt serimi hızlandı
30.06.2026 13:54  Güncelleme: 13:56
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Niğde Belediyesi; kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde sıcak asfalt serimine hız verdi.

Niğde Belediyesi; kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarını tamamladığı bölgelerde sıcak asfalt serimine hız verdi.

Yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilendiği cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuşturuluyor. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Efendibey Mahallesi'nde Amas Bulvarı, Kadife Sokak, Özgü Sokak, Övgü Sokak, Sultan Sokak, Çiftlik Bağları Sokak ve Uzun Sokak ile Selçuk Mahallesi Kanal Caddesi ve Şehitler Mahallesi Saylan Sokak'ta asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunan Özdemir, Amas Bulvarı, Ata Sanayi Bölgesi, Gümüşler Kavşağı güzergahı, İlhanlı Alt Geçidi, İl Özel İdaresi Kavşağı, Yeşilburç Yolu ve İlhanlı Mahallesi'ndeki çalışmaları değerlendirdi. Kent genelinde altyapının uzun yıllar hizmet verecek şekilde yenilendiğini vurgulayan Başkan Özdemir, asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanabileceğini ancak kalıcı çözümler üretmeyi tercih ettiklerini söyledi. Özdemir, "Niğde'nin her yerini kısa sürede asfaltlayabiliriz. Ancak önemli olan, yolların altındaki altyapıyı da uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek hale getirmek. Tamamlanan çalışmalar sayesinde bu bölgelerde en az 40 yıl boyunca yağmur suyu ve kanalizasyon kaynaklı önemli bir sorun yaşanmayacak. Şehrimizin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını etaplar halinde tamamlayarak şehir genelinde ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Niğde'de sıcak asfalt serimi hızlandı - Son Dakika

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