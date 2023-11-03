 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti - Son Dakika
BBC

Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:50

Mayıs ayında iktidara gelirken israfı azaltma ve geçim sıkıntılarını çözme sözü veren Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun 6 milyon dolarlık lüks yat talebi, Nijerya parlamentosunun alt kanadı tarafından reddedildi. Halk aç gezerken böyle bir harcama yapılamayacağını belirten milletvekilleri, 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

Enflasyonun yüzde 26'ya çıktığı ve para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği bir ekonomik kriz yaşayan Nijerya'da, devlet başkanının6 milyon dolarlık lüks yat istemesi eleştirilere neden oldu. Mayıs ayında iktidara gelirken israfı azaltma ve geçim sıkıntılarını çözme sözü veren Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun isteği Nijerya parlamentosunun alt kanadı tarafından reddedildi. Milletvekilleri bütçe teklifindeki bu harcamayı değiştirerek 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

"HALK KANODA YAŞAM MÜCADELESİ VERİRKEN YAT ALAMAZSINIZ"

İnsan hakları savunucusu eski milletvekili Shenu Sani "Yoksul halk bir kanoda yaşam mücadelesi verirken ülkenin liderine yat alamazsınız" dedi.

Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verilebilirlik Projesi (Serap) da "137 milyon Nijeryalı aşırı yoksulluk içinde yaşarken bu yat alımı hiçbir şekilde gerekçelendirilemez" ifadelerini kullandı.

Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti

"BU TALEP DONANMADAN GELDİ"

Öte yandan Tinubu'nun sözcüsü Temitope Ajayi, yat alma talebinin donanmadan geldiğini ve doğrudan Tinubu'yla alakalı olmadığını söyledi. Ajayi, "Bildiğim kadarıyla, bütçede adı nasıl geçiyor olursa olsun, bu talep donanmadan geldi ve elbet bir operasyonel gerekçeleri vardır." dedi.

PARLAMENTO HARCALAMALARI İÇİN 36 MİLYON DOLAR AYRILDI

Öte yandan bütçede parlamento harcamaları için 36 milyon dolar ayırıldı. Bunların arasında lüks otomobil alımı ve yeni bir devlet başkanlığı binası harcaması da yer alıyor. Hükümet devlet başkanlığının hava filosu için de 15 milyon dolar harcamayı planlıyor.

Kaynak: BBC

Nijerya, Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti - Son Dakika

BBC

Son Dakika
11:56 Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu
11:43 Dilan Polat'ın işletmecisi, ailenin parasını aklamaya çalışırken yakalandı
11:33 Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucusu, dolandırıcılıktan hapse giriyor
11:19 İsrail'in kanlı planı deşifre oldu! Gazze'yi ikiye bölecekler
11:14 Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek
11:08 Suudi Arabistan'dan TFF'ye 100 milyon euroluk çılgın teklif
11:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran Gazze mesajı
11:04 Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı
11:03 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
10:56 Bu yıl kış gelmeyecek! Meteoroloji uzmanından ürküten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 12:09:43. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement