Nijerya Parlamentosu, devlet başkanının 6 milyon dolarlık lüks yat talebini reddetti

Enflasyonun yüzde 26'ya çıktığı ve para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği bir ekonomik kriz yaşayan Nijerya'da, devlet başkanının6 milyon dolarlık lüks yat istemesi eleştirilere neden oldu. Mayıs ayında iktidara gelirken israfı azaltma ve geçim sıkıntılarını çözme sözü veren Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun isteği Nijerya parlamentosunun alt kanadı tarafından reddedildi. Milletvekilleri bütçe teklifindeki bu harcamayı değiştirerek 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

"HALK KANODA YAŞAM MÜCADELESİ VERİRKEN YAT ALAMAZSINIZ"

İnsan hakları savunucusu eski milletvekili Shenu Sani "Yoksul halk bir kanoda yaşam mücadelesi verirken ülkenin liderine yat alamazsınız" dedi.

Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verilebilirlik Projesi (Serap) da "137 milyon Nijeryalı aşırı yoksulluk içinde yaşarken bu yat alımı hiçbir şekilde gerekçelendirilemez" ifadelerini kullandı.

"BU TALEP DONANMADAN GELDİ"

Öte yandan Tinubu'nun sözcüsü Temitope Ajayi, yat alma talebinin donanmadan geldiğini ve doğrudan Tinubu'yla alakalı olmadığını söyledi. Ajayi, "Bildiğim kadarıyla, bütçede adı nasıl geçiyor olursa olsun, bu talep donanmadan geldi ve elbet bir operasyonel gerekçeleri vardır." dedi.

PARLAMENTO HARCALAMALARI İÇİN 36 MİLYON DOLAR AYRILDI

Öte yandan bütçede parlamento harcamaları için 36 milyon dolar ayırıldı. Bunların arasında lüks otomobil alımı ve yeni bir devlet başkanlığı binası harcaması da yer alıyor. Hükümet devlet başkanlığının hava filosu için de 15 milyon dolar harcamayı planlıyor.