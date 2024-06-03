Nikolay Denkov: Vatandaşlık başvurularını bir an önce değerlendirilmesi hususunda çalışmaya hazırız - Son Dakika
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Politika

Nikolay Denkov: Vatandaşlık başvurularını bir an önce değerlendirilmesi hususunda çalışmaya hazırız

Bulgaristan eski başbakanları Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Toplantıda vatandaşlık başvuru süreci ve geçmişte yaşanan asimilasyon politikaları sorunu konuşuldu. Denkov, başvuru sürecinin dijitalleşmemekten kaynaklandığını ve bu konuda çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Petkov ise asimilasyon sürecini uygulayanların neden ceza almadığını sorguladı ve demokratikleşme süreci için yenilikçi yöntemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

03.06.2024 19:29
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Nikolay Denkov: "Vatandaşlık başvurularını bir an önce değerlendirilmesi hususunda çalışmaya hazırız"

Bulgaristan eski başbakanları Denkov ve Petkov, BAL-GÖÇ Genel Merkezi'ni ziyaret etti

BURSA - Bulgaristan eski başbakanları Nikolay Denkov ve Kiril Petkov Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda vatandaşlık başvuru süreci ve geçmişte yaşanan asimilasyon politikaları sorunu konuşuldu.

Bulgaristan eski başbakanları Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimini ziyaret eden Denkov ve Petkov, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan Bulgaristan göçmeni Türklerin sıkıntılarını dile getirirken en çok gelen şikayetlerden biri olan Bulgaristan vatandaşlığı başvurusunda yaşanılan zorlu sürece değindi. Bu konu hakkında çalışma yapılmasını dileyen Balkan, ayrıca geçmişte Türklere uygulanan asimilasyon sürecini uygulayanların yıllardır neden ceza almadığını sordu.

Başvuru sürecinin zorluğu dijitalleşmemekten kaynaklanıyor

Bulgaristan vatandaşlığındaki başvuru sürecinin sadece Türklere yönelik bir sorun değil tüm dünyada benzer şikayet aldıklarını aktaran Bulgaristan eski başbakanı Nikolay Denkov, "İnsanların yapmış olduğu vatandaşlık başvurularını bir an önce değerlendirilmesi hususunda çalışmaya hazırız. Fakat bunu sadece Türkiye'ye yönelik bir durum olduğunu düşünmeyin. Biz aslında Bulgaristan'ın bütün dünyadaki konsolosluklarında benzer şikayetleri alıyoruz. Bütün dünyadaki Bulgar vatandaşları özellikle vatandaşlık şikayetlerini bizlere iletmekteler. Bu problemin dijitalleşme sıkıntısından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ve bu hizmetleri gerçekleştirme sürecinin gereksiz bazı konularla uzatıldığı gibi bir inanış oluşuyor. Bu konuda çalışıp bir an evvel dijitalleşme ve süreçlerle ilgili belirli bir süre içerisine alınarak halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Benim ailem de bu sıkıntıları yaşadı"

80'lerde Türklerin yaşadığı sıkıntıları kendi ailesinin de yaşadığını belirten Bulgaristan eski başbakanı Kiril Petkov, "Yaşanan olaylardan sonra neden hala ceza alan yok diye sordunuz. Bu insanlar benim aileme de bu sıkıntıları yaşattığı için beni de kişisel olarak incitmekte ve hala ben de bunu sorguluyorum. Bu süreçte aslında yapmak istediğimiz şey insanların belirli bir siyasi oluşum tarafından kullanılmasını engellemek. Çünkü onlar siyasi faaliyetlerini insanlara yardım için kullanmaktan ziyade kendi çıkarları için kullanıyorlar. Biz buradaki kurumlarla beraber siyasi oluşumlarla beraber yolsuzluk zincirini sona erdirilmesi için mücadele ediyoruz. Bunun değiştirilmesini istiyoruz, bu şekilde kapsamlı bir demokratikleşme süreci sağlayabiliriz. Bunlar geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Biz bunları yenilikçi bir yolla yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Nikolay Denkov: Vatandaşlık başvurularını bir an önce değerlendirilmesi hususunda çalışmaya hazırız - Son Dakika

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