Norveç Başbakanı'ndan Musk'a Eleştiri

Politika

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin siyasi konularına dahil olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, " Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" paylaşımı ile dikkatler üzerine çekmiş, Almanya hükümet sözcüsü Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen paylaşımlarıyla Şubat ayında yapılacak seçimleri etkilemeye çalışmakla sulamıştı. Musk'ın paylaşımlarına ilişkin bir açıklamada Norveç'ten geldi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere bugün yaptığı açıklamada, Musk'ın ABD dışındaki ülkelerin siyasi meselelerine karışmasını endişe verici bulduğunu söyledi. Stoere, kamu yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, "Sosyal medyaya muazzam erişimi ve devasa ekonomik kaynakları olan bir adamın başka ülkelerin iç işlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum. Demokrasiler ve müttefikler arasında olması gereken bu değil" dedi. Başbakan, Musk'ın Norveç siyasetine müdahil olması halinde ülkedeki siyasetçilerin bu tür çabalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Musk'ın "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" açıklaması

"Önemli bir yatırımcı" olduğu gerekçesiyle Alman politikasına yönelik açıklamalarda bulunma hakkı olduğunu savunan Elon Musk, Almanya'yı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından eleştirmiş, 20 Aralık'ta bir aracın Noel pazarında kalabalığa dalmasna ilişkin Almanya Babakanı olaf Scholz'a istifa çağrısında bulunmuştu. Musk, X sosyal medya platformunda Alman sağcı Naomi Seibet'in anketlerde açık ara önde görünen muhafazakarların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı. Musk, daha sonra da Welt am Sonntag gazetesinde Almanca yazdığı köşe yazısında AfD için"Almanya için son umut kıvılcımı" ifadesini kullanmıştı.

Musk, daha sonra İngiliz siyasetine ilişkin yorumlar yaparak Başbakan Keir Starmer'in istifasını istemişti. - OSLO