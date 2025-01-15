Norveç Dışişleri Bakanı Eide: "Ateşkes çözüm değil, Filistin devleti kurulmalı" - Son Dakika
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Politika

Norveç Dışişleri Bakanı Eide: "Ateşkes çözüm değil, Filistin devleti kurulmalı"

Norveç Dışişleri Bakanı Eide: "Ateşkes çözüm değil, Filistin devleti kurulmalı"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Oslo'da düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısında, "Ateşkes çözüm değil" diyerek uluslararası toplumun bundan sonra ne olacağına odaklanması ve Filistin devleti kurulması ile kurumların inşası da dahil olmak üzere...

15.01.2025 17:51  Güncelleme: 17:53
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Oslo'da düzenlenen "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısında, "Ateşkes çözüm değil" diyerek uluslararası toplumun bundan sonra ne olacağına odaklanması ve Filistin devleti kurulması ile kurumların inşası da dahil olmak üzere uzun vadeli bir çözüm için çalışması gerektiğini ifade etti.

Norveç'in başkenti Oslo'da "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel İttifak" toplantısı gerçekleştirildi. İki devletli çözümü görüşmek üzere Oslo Belediye binasında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide liderliğinde düzenlenen toplantıya Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin yanı sıra 80'den fazla ülke ve kuruluşun temsilcileri katıldı.

Norveç Dışişleri Bakanı Eide konuşmasında, "Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de ateşkesin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair çok ciddi işaretler var. Ateşkes olmadan kutlama yapmayız ama tüm taraflardan aldığımız mesajlar daha önce duyduklarımızdan çok daha somut ve ümit verici. Ancak ateşkes çözüm değil. Ateşkes, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in elindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması, çatışmaların sona ermesi, askerlerin çekilmesi anlamına geliyor. Bu çok iyi olur, ancak bu bir çözüm değil. Çünkü durumu 6 Ekim 2023'ten önceki haline geri getirmeyecek. Bundan sonra ne olacağıyla ilgili derinlemesine düşünmenin tam zamanı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eide, uluslararası toplumun bundan sonra ne olacağına odaklanması ve Filistin devleti kurulması ile kurumların inşası da dahil olmak üzere uzun vadeli bir çözüm için çalışması gerektiğini söyledi.

"Gazze'nin meşru Filistin yönetimi ve Filistin hükümeti dışında herhangi bir oluşumun yönetime girmesi kabul edilemez"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise Filistin devletinin kurulmasına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin devletinin resmen tanınmasının, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa doğru cesurca pratik bir adım" olduğunu söyledi. Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen vahşetin "temel hakları korumada uluslararası bir başarısızlık" olduğunu vurgulayan Mustafa, "Bunlar önlenebilirdi ve engellenmeliydi" dedi.

Mustafa, "Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın çalışmalarını korumak için acil ortak uluslararası eylemlere ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullanarak, "İki devletli çözümü ilerletmek, bu çatışmanın temel nedenlerini ele almak ve İsrail işgalinin meşruluğu ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmesiyle doğrudan yüzleşmek için pratik önlemler alma zamanı gelmiştir. Ateşkesi beklerken, Gazze Şeridi'nin meşru Filistin Yönetimi ve Filistin hükümeti dışında herhangi bir oluşumun kontrolünde olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamamız önemli" şeklinde konuştu.

Mustafa, "Gazze, tüm bu acılardan sonra Filistin halkının yaralarını saracak, Gazze'yi Filistin'in geri kalanıyla tek devlet, tek hükümet, tek yasa ve tek sistem altında yeniden bütünleştirecek, sorumlu ve yetenekli bir hükümete ihtiyaç duyuyor. Yardım, iyileşme, yeniden yapılanma ve barışa doğru hızla ilerlemeliyiz. Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki ayrımı pekiştirmeye veya geçiş bölgeleri oluşturmaya yönelik her türlü girişim reddedilecektir. Gazze'yi boşluğa terk etmemeliyiz. Biz Filistin hükümetiyiz, Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarımızı daha önce olduğu gibi yerine getirmeye hazırız" dedi.

4 temel hedef sıraladı

Başbakan Mustafa, Filistin Yönetimi'nin savaş sonrası yeniden yapılanma ve büyüme vizyonunu ana hatlarıyla açıklayarak 4 temel hedef koydu. Mustafa, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından Batı Şeria'ya bağlı Ramallah'taki Filistin hükümetinin "Gazze'nin tüm sorumluluğunu üstlenmeye ve tüm Filistin topraklarındaki grupları entegre etmek için yerel, bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Şeffaflık, hesap verebilirlik, kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin güvence altına alınacağını vurgulayan Mustafa, "Filistin Yönetimi, Filistin halkının isteklerini yansıtan bir yönetim çerçevesi oluşturmak için sivil toplum, yerel topluluklar ve uluslararası ortaklarla etkileşimi sürdürmeye devam edecek" dedi.

Mustafa ayrıca uluslararası toplumla ortaklık kurarak ve acil insani ihtiyaçları ele alarak, kritik altyapıyı onararak uzun vadeli yeniden inşa için kaynakların harekete geçirilmesine liderlik edeceklerini aktardı. Mustafa, Filistin ekonomisini canlandıracaklarını, istihdam oluşturacaklarını ve kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için stratejik kalkınma girişimleri uygulayacaklarını ifade etti.

"Filistin için daha parlak bir gelecek oluşturmak ortak sorumluluğumuzdur"

Mustafa, onlarca yıl süren işgalin ardından Filistin ve bölgenin "daha parlak bir geleceğe" kavuşacağı yönünde umutlu olduğunu dile getirerek, "Bu umudun gerçekleşmesine yardımcı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Mustafa, "Birlikte, adaletin baskıya galip geldiği, barışın şiddetin yerini aldığı ve Filistin halkının ve aslında bölgedeki tüm insanların özgürlük ve onur içinde yaşayacağı bir geleceği şekillendirebiliriz. Bu meydan okumaya cesaretle, şefkatle ve sarsılmaz kararlılıkla karşı koyalım" şeklinde konuştu. Mustafa, Filistin devletinin kurulması için İsrail'e yönelik küresel baskının sürdürülmesi çağrısında bulundu. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Norveç Dışişleri Bakanı Eide: 'Ateşkes çözüm değil, Filistin devleti kurulmalı' - Son Dakika

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