Numan Kurtulmuş'tan, Ümit Özdağ'ın "Sığınmacı" hakkındaki söylemlerine jet hızında cevap: Gerçek dışı - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş'tan, Ümit Özdağ'ın "Sığınmacı" hakkındaki söylemlerine jet hızında cevap: Gerçek dışı

24.05.2023 14:19

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. AK Partili Numan Kurtulmuş ile de görüştüklerini söyleyen Özdağ, "Numan Bey'in anlattıkları sığınmacıların dönmesini içermiyordu." dedi. Bu açıklamaya jet yanıt veren Kurtulmuş, "Özdağ'ın sözleri gerçek dışı. Hem başbaşa hem de sonrasındaki basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışıyoruz" dedi.

Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimde hangi adayı destekleyeceği sorusu yanıt buldu.

"NUMAN BEY'İN ANLATTIKLARINDA SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ YOKTU"

Bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kameralar karşısına çıkan Özdağ, pazar günü yapılacak 2. tur seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Özdağ, "Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş ve Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk, 'Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleme kararı verdik." dedi.

"ÖZDAĞ'IN İFADELERİ GERÇEK DIŞIDIR"

Bu açıklamadan sadece dakikalar sonra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Özdağ ile buluşmasından bir video paylaşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."

Özdağ'ın kendisi hakkındaki sözlerine Numan Kurtulmuş'tan jet yanıt
YORUMLAR (6)
  • Korul Nuri: Dalgami geciyorsunuz:Halkin Cogunlugu biliyorki iki alternatif var- 1 Sol Teröre destek demek .2 Sag refahlik demek bukadar basit. Cevap Yaz 18 81 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Yalan dolan ,montaj algı.....nirvana ya ulaştınız bu konuda... Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Demekki özdagda selo için yanıp tutuşuyor Cevap Yaz 58 82 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş'tan, Ümit Özdağ'ın 'Sığınmacı' hakkındaki söylemlerine jet hızında cevap: Gerçek dışı - Son Dakika


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