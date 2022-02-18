Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) - Son Dakika

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ 2023'TE KULLANIMA HAZIR OLACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluşan Kurtulmuş, Türkiye'nin borçlarını ödediği IMF ile bir daha işinin olmayacağını söyledi.