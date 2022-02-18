Üye Girişi
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) - Son Dakika

Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3)

18.02.2022 20:31
Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3)

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ 2023'TE KULLANIMA HAZIR OLACAKAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ 2023'TE KULLANIMA HAZIR OLACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluşan Kurtulmuş, Türkiye'nin borçlarını ödediği IMF ile bir daha işinin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak güçlü duruşunun dış güçleri rahatsız ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bugün karşımıza çıkan Rusya- Ukrayna krizi iki ülke arasındaki bir kriz değil, iki dünya arasında bir krizdir. Doğu ile Batı'nın yeniden karşılaşmasıdır. Yeniden ortaya konulan bir güç mücadelesidir. Bütün bu güçlü alanları üretecek olan gençlerimizdir. Bir ülkenin en büyük gücü gençleridir. ya Türkiye dış güçlere el avuç açacak ya da kendi ayakları üzerinde duracak. Gençlerin yaşları yetmeyebilir eskiden Cottarelli adlı birisi vardı, IMF Türkiye masası şefiydi. Türkiye'ye gelirdi, Maliye Bakanlarımız hatta Başbakanlarımız adamların önünde düğme iliklerdi niçin? Türkiye'nin 3 kuruş paraya ihtiyacı vardı da ondan. Türkiye 2013 yılında borcunu ödedi IMF'yi kapının önüne koydu. Bir daha asla ve asla IMF ile işimiz olmayacak" diye konuştu.Kurtulmuş, dış güçlerin tüm baskılarına rağmen Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu ve bu gazın 2023 yılında ülke ihtiyaçları için kullanıma hazır hale getirileceğini söyledi.Türkiye'nin su, enerji, gıda ve siber güvenlik alanında güçlü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye her anlamda kendine yetebilen bir ülke haline gelmelidir. Yine 9 sene önce konuşurken önümüzde 3 alanda savaşların olduğunu söylüyorduk. Su, enerji ve gıda savaşları diyorduk şimdi bunlara siber güvenlik alanını da ekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye enerjide, suda, gıda ve siber güvenlikte de çok güçlü olmak mecburiyetindedir. Onun için Türkiye'yi tehdit ediyorlar. 'Sakın Doğu Karadeniz'de doğal gaz aramayın' demelerine rağmen onların hiçbir dediklerine itibar etmeden Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gazımızı bulduk. 2023 yılında kullanımımıza girecek" diye konuştu.Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde lider ülke olduğunu ve bu gücünü devam ettirmek zorunda olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Bir ucunda Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Balkanların olduğu bu coğrafyada lider ülke Türkiye'dir. Eğer Türkiye burada sessiz, hareketsiz, inisiyatifsiz hale gelirse bu bölge dünyadaki güç merkezlerinin maalesef çok daha fazla çatışmalarının olduğu bir merkez haline gelir. Türkiye burada güçlü olmak mecburiyetindedir. Gelecek ancak iddia, irade ve ahlak sahibi olan gençlerin üzerinde gelişir. Çelikten bir iradeniz yoksa iddianızın ortaya koyduğu bireysel ve toplumsal ahlak yoksa iddianız kuru iddiadır. Bir ayağımız yeniden güçlü Türkiye'yi kurmak bir diğer ayağımızsa bütün insanlığa hakkaniyeti yani daha adil bir dünya kurabilmek için mücadele etmelidir."

YORUMLAR
500
KDK'dan mağdur vatandaşı sevindiren karar! Fazladan faturalandırma yapıldığı için parası geri ödendi KDK'dan mağdur vatandaşı sevindiren karar! Fazladan faturalandırma yapıldığı için parası geri ödendi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi

Numan Kurtulmuş, Karadeniz, Doğalgaz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:23 17 yaşındaki şahıs, platonik aşık olduğu kızın erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:39:56. #1.12#
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement