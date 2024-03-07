İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert, Meslek Odalarından Sıra Dışı Rica

Politika

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bileşenlerinin temsilcileriyle buluşan İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert, meslek odaları başkanlarının kendisi hakkında çok olumlu kanaatlerini belirtmesi üzerine sıra dışı ricada bulundu.

"Bir hafta dedikodumu yaparsanız seçimi alırım"

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert, Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) "Hatay Yeniden" vizyonunu anlattı. Samimi sohbet havasında geçen görüşmede meslek odaları başkanlarının kendisi hakkında çok olumlu kanaatlerini belirtmesi üzerine Nusret Cömert, "Sizden ricada bulunuyorum; kendi aranızda, sosyal medya gruplarınızda, telefonda konuşurken dedikodumu yapın. Siz bir hafta pozitif dedikodumu yaparsanız, beni çekiştirirseniz, seçimi alırım" dedi.

HAMOK Dönem Sözcüsü ve Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi Serkan Koç'un ev sahipliğindeki programa, diş hekimleri, eczacı, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, tabipler, veteriner hekimler, elektrik mühendisleri, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları odalarının temsilcileri katıldı. İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Nusret Cömert'in HAMOK ziyaretine partisinin Antalya Belediye Başkan Adayı Dr. Ferhat Küçükler de eşlik etti.

"Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, modern, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğim"

Hatay'ın en önemli sivil toplum kuruluşları arasında ön sıralarda bulunan HAMOK'un misafiri olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu belirten Nusret Cömert, özgeçmişini, iş insanı tarafını, uluslararası görevlerini ve aday olma sürecini anlattı. Depremde yıkılan Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için seferberlik anlayışıyla sorumluluk üstlendiğini ve hizmete talip olduğunu belirten Nusret Cömert, hemşehrilerinden yetkiyi aldığında tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, modern, müreffeh, uygar ve yaşanabilir bir şehir inşa edeceğini vurguladı.

Nusret Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendiren, birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde oluşturduğu "Hatay Yeniden" vizyonunu detaylandırarak anlattı.

"Uyuduğumuz bir Hatay değil, yaşadığımız bir Hatay istiyoruz"

Daha sonra meslek odalarının temsilcileri, Hatay'ın yeniden inşası için fikir ve düşüncelerini dile getirdi, çeşitli önerilerde bulundu. Oda başkanları, Nusret Cömert'in "Hatay Yeniden" vizyonunun umut verici olduğunu belirterek, Hatay halkının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin de umut olduğunu dile getirdi. Oda başkanları, "Uyuduğumuz bir Hatay değil, yaşadığımız bir Hatay istiyoruz. Sandıkta kime oy vereceğimiz henüz belli değil, ama kime oy vermeyeceğimizi biliyoruz" vurgusu yaptı. Vizyon ve liyakat sahibi bir belediye başkanı ile Hatay'ın ayağa kalkabileceğine dair yorumlar yapan HAMOK bileşenlerinin temsilcileri, Nusret Cömert'in Hatay için bir şans olduğunu dile getirerek, "Ateşten bir gömlek giymeye talip oldunuz. Sizi kutluyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadeleriyle olumlu kanaatlerini dile getirdi.

"Kendi aranızda, sosyal medyada, telefonda konuşurken pozitif anlamda dedikodumu yapın"

Oda başkanlarına kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerinden dolayı teşekkür eden Nusret Cömert, seçim kampanyasını dar bir zaman aralığında sürdürdüğünü, Hatay genelinde her seçmene ulaşmasının zor olacağını, bu süreçte türlü türlü engellemelerle karşılaştığını belirterek, "Ulaşabildiğim insanlara kendimi anlatınca, vizyonumu anlatınca kabul görüyorum. Ancak her yere yetişmem çok zor. Çünkü seçim kampanyamız çok dar bir zaman dilimine sıkıştı. Sizden ricam, kendi aranızda, sosyal medya gruplarınızda, telefonda konuşurken pozitif anlamda dedikodumu yapmanızdır. Beni bir hafta çekiştirirseniz seçimi alırım" diye konuştu.

"Hatay için tünelin ucunda ışık var mı" sorusunu üç senaryo ile cevaplandırdı

HAMOK bileşenlerinin temsilcileriyle iki saate yakın süren görüşmede çok yönlü fikir alışverişinde bulunan Nusret Cömert, "Hatay için tünelin ucunda bir ışık var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Uluslararası enerji şirketinde üst düzey yöneticilik yaptığım dönemde biz hep uzun vadeli senaryolarla çalıştık. Dünyadaki değişimlere göre, bütün dinamiklere göre farklı planlarla şirketi konumlandırdık. Hatay özelinde senaryo düşünürsem üç seçenek ortaya çıkar. Birincisi, her şey şimdiki gibi kalır. Konteynerlerde hayat devam eder. TOKİ evlerine geçişler başlar. İşsizlik, sıkıntılar, sosyal umutsuzluk, intiharlar, kadına şiddet olayları, aile işi şiddet vakaları, vesaire vesaire devam eder. Bu birinci senaryo. Bunun adını koymam gerekiyorsa, 'Allah korusun senaryosu' diyebilirim. İkincisi benim senaryom. Yani benim vizyonumla, benim koordinatör olduğum senaryo. Çok aydınlık, çok parlak. Yani biri cehennemse diğeri cennet senaryosu. Siyah ve beyaz kadar farklı görüyorum. Üçüncü senaryo ise yerinde debelenip duran 'Adet yerini bulsun' senaryosu olur. Ben Hataylı hemşehrilerimin umudu seçeceğine, sandığa gittiğinde Hatay Yeniden diyeceğine inanıyorum." - HATAY