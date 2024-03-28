Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyecekleri duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyecekleri duyurdu

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekme kararı aldıklarını ve İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olacağını belirtti. Ayrıca Canpolat, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı eleştirerek, İsrail ile savaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde engel teşkil ettiğini iddia etti.

28.03.2024 00:35  Güncelleme: 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyecekleri duyurdu

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat:

"İmamoğlu'nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımı, adaylıktan geri çekme kararı aldım"

"İstanbul'u namahreme teslim etmemek için bir araya geldik"

"İmamoğlu seçildiği taktirde CHP Genel Başkanlığına aday olacak"

"Zannediyoruz ki Necmettin Erbakan'ın oğlu İsrail'le savaşıyor. İsrail'le savaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde engel teşkil ediyor"

KOCAELİ - Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleyeceklerini açıkladı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iftar programına katıldı. İstanbul İl Başkanlığı tarafından Emek Mahallesi'ndeki Kayseri Yahyalılar Derneği'nde düzenlenen programda Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim'inde İstanbul'la ilgili aldıkları karar hakkında açıklamalarda bulundu.

"İmamoğlu'nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımı adaylıktan geri çekme kararı aldım"

31 Mart Seçimlerinin telafisi olmadığını söyleyen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "İstanbul'u namahreme teslim etmemek için bir araya geldik. İstanbul'da çok büyük bir oyun var, biz bu oyunu gördük. İmamoğlu seçildiği taktirde CHP Genel Başkanlığına aday olacak. İstanbul'u Yeniden Refah Partisi ile Halkların Eşitlilik ve Demokrasi Partisi'ne teslim edecek. CHP Genel Başkanlığına aday olup, İstanbul'un koltuğunu bırakacak. YRP ve DEM partileri CHP kontrolünde gidiyor, gizli bir ittifak var. Biz zannediyoruz ki Necmettin Erbakan'ın oğlu İsrail'le savaşıyor. İsrail'le savaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde engel teşkil ediyor. 31 Mart zulmün biteceği tarih olacak. İstanbul'a ve Türkiye'ye Türk milletine, birliğine, kültürüne, birlik ve bütünlüğüne kasteden İmamoğlu'nu alaşağı etmek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımı adaylıktan geri çekme kararı aldım. Kazanamayacağımız bir seçime neden girelim? neden İstanbul'da İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürercesine aday çıkarıp oylarımızı bölelim?" ifadelerini kullandı.

"Ben kendisine 'Fatih Adnan Gülen' diyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı eleştiren Kadir Canpolat, "Necmettin Erbakan, ben kendisine 'Fatih Adnan Gülen' diyorum, çünkü Gülen ve Adnan suç örgütleriyle bir olmuş Türkiye'nin önünde engel teşkil ediyor. İstanbul sahipsiz değil bu oyunu, bu kirli kumpası, çözecek, bertaraf edecek bir şekilde konumlanacak. Sandıkta Osmanlı Ocakları ile Ocak Partisi de kendini bilen her şuurlu vatandaşımız da İstanbul'u namahreme, dış devletlerin uzantılarını asla teslim etmeyecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Her zor anda her karanlık gecede Osmanlı Ocakları 'kefenli liderin kefenli askeridir' sloganlarıyla kurmuş olduğu Ocak Partisi, Anadolu'nun çeşitli illerinde çıkarmış olduğu adayları geri çekerek göstermiş oldu ki; Büyüyen Türkiye'nin önünde engel teşkil etmeden milletimizle bir ve bütün Türkiye'yi daha yüksek noktalara taşımak arzusuyla canla başla hiçbir pazarlığa girmeden, hiçbir tehditlere boyun bükmeden milletin sağduyusunu ilke edindi. Türk milletinin geleceğini düşünerek bugün bu kararı almış ve ülkemiz büyüyen müreffeh bir noktaya götürme arzusu ve çabası içerisindedir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza karşı 'one minute' çekmiştir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Murat Kurum'u destekleyeceklerini belirten Kadir Canpolat, "Cumhur İttifakı'nda kümelenen Yeniden Refah Partisi'ni o dönem de hedef alıyorduk. O dönemde de Adnan Oktar'la olan ilişkilerini gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorduk. O dönemde de FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin yanında kümelendiğini belirtiyorduk ama kulaklarını bize tıkayan AK Parti Genel Merkezi'ni gördük. Bugün bizim duygu ve düşüncelerimizle aynı yere gelmeleri bizleri mutlu etmiyor. Bir gerçek var ortada yolda yürüdüğünüz insanlara dikkat edin. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde elini kaldırmış olduğu Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı 'Fatih Adnan Gülen' bugün onun saygınlığı üzerinden yapmış olduğu siyasi duruşla yine Cumhurbaşkanımıza kastedercesine siyasi ahlak dışı pozisyon almıştır. Seçimi kaybedeceğini bile bile Cumhurbaşkanımıza karşı 'one minute' çekmiştir. Erbakan, Cumhurbaşkanımız İsrail'e 'one minute' çekerken Necmettin Erbakan Hoca'mızın izinde ve çizgisinde İsrail'e haddini bildirmiştir. Sen hangi ruh ve manada ne yaptın da şimdi kalkıp 'one minute' Erdoğan diyorsun İsrail'in mi intikamını aldın diye, sorarlar sana. İsrail'in intikamını mı alacaksın sen? Biz İsrail'in intikamını aldırtmayacağız. Ülkemizin bölünmesine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yeniden Refah Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Canpolat, Fatih Erbakan, AK Parti, İstanbul, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyecekleri duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Tolga Gül'ün vefatı için başsağlığı diledi
    01:57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Tolga Gül'ün vefatı için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gül'e başsağlığı dileklerini iletti ve kazada yaralanan TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni etti.

  • Murat Kurum, İstanbul'un geleceğini konuştu
    01:37 Murat Kurum, İstanbul'un geleceğini konuştu

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul'un geleceği hakkında konuştu. Kurum, trafik sorununu çözeceklerini ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, istişare geleneğine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını vurguladı.

  • Çevre Bakanı Özhaseki: Yerel seçimlerde geleceğimizi oyluyoruz
    00:51 Çevre Bakanı Özhaseki: Yerel seçimlerde geleceğimizi oyluyoruz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak'ta yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, geleceğimizi oyladığımızı ve şehrimizin hizmetine oy kullandığımızı belirtti. Ayrıca, depremsellik ve fitne odakları gibi sorunlara da değinen Özhaseki, muhalefetin depremzedeler üzerinden siyaset yapmasını eleştirdi.

  • Murat Kurum: İstanbul'u sorunlarından kurtarmak için geliyoruz
    00:39 Murat Kurum: İstanbul'u sorunlarından kurtarmak için geliyoruz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.


00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
21:12 CHP lideri Özel’den, Sarıyer Belediye Başkanı’na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin CHP lideri Özel'den, Sarıyer Belediye Başkanı'na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 02:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat, İstanbul'da AK Parti'yi destekleyecekleri duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement