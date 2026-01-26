Öcalan\'ın Bahçeli\'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, sürece ilişkin dikkat çeken bir detay kamuoyuna yansıdı. İmralı heyeti aracılığıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sürece katkılarından dolayı Devlet Bahçeli'ye bir hediye gönderdiği öğrenildi.

ÖCALAN'DAN BAHÇELİ'YE KİLİM

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokutturduğu kilimi kendilerine hediye ettiğini açıkladı. Bahçeli, gönderilen armağan için Öcalan'a teşekkürlerini iletti. tv100'den Deniz Gürel ve Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, Öcalan'a Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi. Bahçeli, hediye edilen kilime "27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi" adını verdiğini de ifade etti.

KİLİMDEKİ SEMBOLLER YORUMLANDI

tv100 yayınında konuyu değerlendiren isimler, kilimde yer alan motiflere dikkat çekti. Eski Ekonomi Bakanı ve Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Masum Türker, kilimde kurt imajının görüldüğünü söyledi.

İşte canlı yayındaki o diyalog;