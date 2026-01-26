Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum - Son Dakika
Politika

Haberin Videosunu İzleyin
26.01.2026 11:40
Haber Videosu

Konuk olduğu programda Abdullah Öcalan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye ettiği kilimi yorumlayan eski Ekonomi Bakanı ve Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Masum Türker, kilimdeki bir motife dikkat çekerek "Bunlar uzaktan bakınca kurt imajı veriyor" ifadelerini kullandı. Diğer konukların da Türker'in bu yorumunu "Evet, doğru" diyerek onaylaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, sürece ilişkin dikkat çeken bir detay kamuoyuna yansıdı. İmralı heyeti aracılığıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sürece katkılarından dolayı Devlet Bahçeli'ye bir hediye gönderdiği öğrenildi.

ÖCALAN'DAN BAHÇELİ'YE KİLİM

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokutturduğu kilimi kendilerine hediye ettiğini açıkladı. Bahçeli, gönderilen armağan için Öcalan'a teşekkürlerini iletti. tv100'den Deniz Gürel ve Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, Öcalan'a Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi. Bahçeli, hediye edilen kilime "27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi" adını verdiğini de ifade etti.

KİLİMDEKİ SEMBOLLER YORUMLANDI

tv100 yayınında konuyu değerlendiren isimler, kilimde yer alan motiflere dikkat çekti. Eski Ekonomi Bakanı ve Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Masum Türker, kilimde kurt imajının görüldüğünü söyledi.

İşte canlı yayındaki o diyalog;

  • Masum Türker: Bunlar uzaktan bakınca kurt imajı veriyor.
  • Çağlar Cilara: Uzaktan bakınca üst taraftaki figürler kurdu andırıyor.
  • Masum Türker: Şunlar da insanların beraberliğini, birliğini gösteriyor.
  • Başak Şengül: Kilimler konuşur dimi?

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Ne günahımız vardı bu günleri gösterdin allahım 7 3 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Kurt değil ördektir o. 2 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
