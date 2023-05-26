Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu

26.05.2023 14:53

CHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen Abdullatif Şener, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi "Kemal Bey seçilse de hiçbir vaadini yerine getiremez" çıkışıyla adından söz ettirmişti. Şener'in bu söylemlerinin arkasında oğlunun seçimden hemen önce Meclis'te kadroya alınıp memur yapılması olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şener, "Oğlum zaten CHP grubunda çalışıyordu. Dolayısıyla Meclis içinde bir takım yer ve makam değişiklikleri olağanüstü bir şey değil" dedi.

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez." demişti.

OĞLUYLE İLGİLİ İDDİA SES GETİRDİ

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Şener, bu açıklama ile dikkatleri üzerine çekerken; oğlu ile ilgili bir iddia ise kulisleri hareketlendirdi. CHP'den vekil adayı gösterilmeyen Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, 14 Mayıs seçimlerinden dört gün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından Meclis Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği iddia edildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şener, Odatv'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Oğlum zaten CHP grubunda çalışıyordu. Dolayısıyla Meclis içinde bir takım yer ve makam değişiklikleri olağanüstü bir şey değil. Zaman zaman CHP cenahından da yapılan işlerden. Dolayısıyla bunu abartmanın bir şeyi yok bence. Niye üzerine gidiyorlar anlamak mümkün değil. Sinekten yağ çıkarmak gibi bir şey. 30 senedir siyasetteyim, 4 buçuk yıl başbakan yardımcılığı yaptım, bir yıl Maliye Bakanlığı yaptım, çocuklarımın holdingleri, gemicikleri falan yok. Herkes kıt kanaat yaşıyor, yaşarken de hayat mücadelesi yaparken de normal gelişen olaylar bunlar."

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Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu

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Son Dakika Politika Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluna TBMM'de koltuk mu verildi? Gözlerin çevrildiği Abdullatif Şener sessizliğini bozdu - Son Dakika
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