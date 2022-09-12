Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü! - Son Dakika
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Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!

12.09.2022 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılarak öğretmenlerden birine sınıfta kaç öğrenci olduğunu sordu. Öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, "Aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılım sağlayan okul önündeki vatandaşların yanına giderek kendileri ile bire süre sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

"CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ"

Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İnşallah 2023'de senle beraber yeniden yükselecek bu millet Allah'ın izniyle. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, aydınlık yarınlarımız kararmasın diye yürüdüğün yolları, yolların en güzeli Resulullah'ın yolunda canımızı vermeye hazırız. Seni milli ve manevi olduğun için sevmiyorlar" şeklinde konuştu.

KENDİ DÖNEMİNİ ÖRNEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okulun içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmene, sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, "aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

İşte o anlardan kareler;

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya, Sancaktepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü! - Son Dakika

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