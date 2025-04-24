Oktay Saral "İstanbul'u terk edin" diyen Celal Şengör'e patladı - Son Dakika
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Politika

Oktay Saral "İstanbul'u terk edin" diyen Celal Şengör'e patladı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından "Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" çıkışında bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi. Saral "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca" ifadelerini kullandı.

24.04.2025 09:46  Güncelleme: 10:16
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İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

CELAL ŞENGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir.

"ARTIK EN MANTIKLI ADIM, ŞEHRİ TERK ETMEK"

Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL: BU NASIL BİR AKIL

Şengör'ün sözleri kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Saral, "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

Oktay Saral 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e patladı
Oktay Saral "İstanbul\'u terk edin" diyen Celal Şengör\'e patladı
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Celal Şengör, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Oktay Saral 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • şakir:
    adam dogruyu soyluyor angut sizsiniz milyonlanlarca insanı kaldırmıyor istanbul 134 44 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu goril 1999 dan beri İstanbul da büyük deprem olacak diyor, bunu dağdaki çobana da sorsan 25 -30 yılda bir depremi tahmin edebilir. 56 60 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Sen nasıl baş danışman oldu isen saraçlar çetesi 71 26 Yanıtla
  • Atalay k:
    Celal bir havalara girmiş. Kendini mutlak otorite görmeye başladı. Çok geç demek kadar mantıksız bir ifade olamaz. Geciktik daha geç kalmayalım diyebilirsin. Yapılanlar yeterli değil bunu herkes biliyor ve işini yapmayanlara hesap da sorulmalı 31 17 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    İstanbul terkedilirse işçi papülasyonu düşer özel şirketler zora girer faizler düşer altın düşer dolar düşer çünkü üretim tekel olmaktan çıkar halkın kendi arz ve taleplerini orantılı bir şekilde karşılayacak seviyeye gelir buda ALLAH-ATA-ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI gibi kavramlarla insanları manipüle edip yine insanları tehdit veya telkin vermek suretiyle soyan hırsızların işine gelmez 23 8 Yanıtla
  • aragorn:
    adam haklı bakın istanbul çoğu bölgesi sıkıntı milyonlar verip mezar satın almayın daha uzak yerlerde oturmya çalışın. 21 1 Yanıtla
  • fatih topaktaş:
    bu angut diyen gevşek ne istinaden bil yer bilimcisi ne bunu söylerken neyine güveniyor acaba 7 1 Yanıtla
  • ag01194048:
    esas angut, bedavadan makam sahibi olup bedavadan maaş alıp hiç bir işe yaramadan ahkam kesendir... 3 1 Yanıtla
  • sadullah nas:
    maal bozuk ağzına sağlık Oktay Saral, isteyen zaten gider ben prof a........... 0 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    bu nasıl kere yemek, günahları derk eyleyin, İstanbul u değil.o afkursun 0 0 Yanıtla
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