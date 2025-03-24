Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika
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Politika

Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

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Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın başını çektiği çok sayıda ismin terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldiği ve eski CHP liderinin bu konuda Özgür Özel'i uyardığı ancak herhangi bir değişiklikte bulunulmadığı öne sürüldü.

24.03.2025 11:27
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYMAKAM ERTÜRKMEN KAYYUM OLARAK ATANDI

Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

CHP'li belediyeye kayyum atanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken KRT canlı yayınına katılan gazeteci Nuray Başaran'dan konuyla ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi.

"UYARILARA RAĞMEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

Başaran "Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldi. Bu isimlerin başında bugün tutuklanan Şişli Belediye Başkanı geliyordu. Kılıçdaroğlu bu konuda Özgür Özel'i uyarmıştı. Bu uyarılara rağmen herhangi bir değişiklikte bulunulmadı" ifadelerini kullandı.

Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel\'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

Resul Emrah Şahan, Şişli Belediyesi, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Gündem, Terör, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Politika Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Fuat Seckin:
    Tecrübe başka bir şey daha çok ekmek yemeleri lazım kılıçdaroğlu'yu ararlar 175 53 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Sen hiç konuşma Gundi hep senin yüzünden oldu 72 86 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    rte kendi rakibini kendi belirler... ama bi cumle var o da : "hic kaybetmemisler hic savasmamislardir aslinda" kilicdoroglu'nun gidisi en cok rte i uzdu.. o belirledigi rakipti.. kilicdaroglu 10 kez aday olsaydi 10 unda da kazanirdi. savas icin ( mecazi anlamda ) rakip ozer olmadi hic, imamogluydu ve urktu . sonrasi malum.. gizli tanik sacmaligi ici bos bir kavramla . kilifina uyduruldu.. ama ama ama halkta ters teptiginden cok eminim . 41 97 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Bu bilgiler Sayın Kılıçdaroğlu na kimden servis edilmiş… 48 13 Yanıtla
  • Emrah Güner:
    T rol arkadaşları tebrik ediyorum sırf sizin yüzünüzden en az yüzde 20 kesim İmamoğlu na destek vermek zorunda kaldı birilerine dostmusunuz dusmanmi :) 18 41 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yalan iftira 7 39 Yanıtla
  • Hakan ÇEBİ:
    ya siz ne saçmalıyorsunuz. bu adamlar aday olabilmek için ysk dan onay almıyor mu? savcılıktan yemiz kağıtları yok mu? sanki sokaktan bulduğunu aday yapmış gibi davranmayın, yeter. 10 25 Yanıtla
  • halil yıldız:
    inanıyorumki bu doğrudur 25 8 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bu kadar salak ve aptalca komplo olur mu? Bakın kimlerin terör rgütüyle bağlantısı var yok bilmiyorum. Ola da bilir. Ancak saçmalık şurada. Madem bu Kişiler terörle iltisaklı.Poliste kayıtları var.O halde bu adamlar neden sularda geziyor belediyede görev alıyor. Polis bu adamları neden yakalayıp adalete teslim etmedi. Bu adamlar belediyeye girene kadar neredeydi. Devler bilip de almadıysa asıl emniyet güçleri suçlu o zaman. 8 7 Yanıtla
  • kenan sar:
    tam kanalı nerden buldunuz haber yapılacak 3 4 Yanıtla
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