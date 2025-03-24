İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Resul Emrah Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.
CHP'li belediyeye kayyum atanması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken KRT canlı yayınına katılan gazeteci Nuray Başaran'dan konuyla ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi.
Başaran "Kent uzlaşısı sözleşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'na terör bağlantısıyla ilgili bilgiler geldi. Bu isimlerin başında bugün tutuklanan Şişli Belediye Başkanı geliyordu. Kılıçdaroğlu bu konuda Özgür Özel'i uyarmıştı. Bu uyarılara rağmen herhangi bir değişiklikte bulunulmadı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı - Son Dakika
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