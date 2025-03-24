Olay iddia: Kılıçdaroğlu Özel\'i uyardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadı

Uğur Kurum:

Bu kadar salak ve aptalca komplo olur mu? Bakın kimlerin terör rgütüyle bağlantısı var yok bilmiyorum. Ola da bilir. Ancak saçmalık şurada. Madem bu Kişiler terörle iltisaklı.Poliste kayıtları var.O halde bu adamlar neden sularda geziyor belediyede görev alıyor. Polis bu adamları neden yakalayıp adalete teslim etmedi. Bu adamlar belediyeye girene kadar neredeydi. Devler bilip de almadıysa asıl emniyet güçleri suçlu o zaman.