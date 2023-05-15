Olaylı mitinge ev sahipliği yapan Erzurum'da, Erdoğan'a yüzde 68 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 24 oy çıktı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da seçmenleriyle bir araya gelmiş ve bu programda bir grup insan taşlı saldırıda bulunmuştu. Çıkan olaylarda bazı vatandaşlar yaralanmıştı.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE

Dün Türkiye sandık başına gitti ve saat 17.00 itibarıyla oy sayımı başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri oylamalarında sandıkların açılmaya başlaması sonrası Erzurum'da Cumhur İttifakı oyların yüzde 66.69'unu aldı.

İKİ ADAY ARASINDA BÜYÜK FARK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten yüzde 68.59 oranında oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 24.56 oldu.