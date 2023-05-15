Olaylı mitinge ev sahipliği yapan Erzurum'da, Erdoğan'a yüzde 68 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 24 oy çıktı - Son Dakika
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Olaylı mitinge ev sahipliği yapan Erzurum'da, Erdoğan'a yüzde 68 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 24 oy çıktı

15.05.2023 09:32

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 68.59'unu aldı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise kentten yüzde 24.56 oranında oy çıktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da seçmenleriyle bir araya gelmiş ve bu programda bir grup insan taşlı saldırıda bulunmuştu. Çıkan olaylarda bazı vatandaşlar yaralanmıştı.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNDE

Dün Türkiye sandık başına gitti ve saat 17.00 itibarıyla oy sayımı başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri oylamalarında sandıkların açılmaya başlaması sonrası Erzurum'da Cumhur İttifakı oyların yüzde 66.69'unu aldı.

İKİ ADAY ARASINDA BÜYÜK FARK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kentten yüzde 68.59 oranında oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 24.56 oldu.

YORUMLAR (1)
  • Abdullah Bayraktar: YAZIK ;YEMEDİ EKO :)) Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
500
Kemal Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım Kemal Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın, dik duracağım Kemal Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe Kapılmayın. Ben Dik Duracağım. Ayağa Kalkıp Hep Birlikte Bu Seçimi Alacağız Kemal Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe Kapılmayın. Ben Dik Duracağım. Ayağa Kalkıp Hep Birlikte Bu Seçimi Alacağız

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Son Dakika Politika Olaylı mitinge ev sahipliği yapan Erzurum'da, Erdoğan'a yüzde 68 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 24 oy çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı mitinge ev sahipliği yapan Erzurum'da, Erdoğan'a yüzde 68 oy çıkarken Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 24 oy çıktı - Son Dakika
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