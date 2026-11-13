Ömer Çelik, Nasır Hastanesi saldırısına tepki gösterdi ve somut adım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ömer Çelik, Nasır Hastanesi saldırısına tepki gösterdi ve somut adım çağrısı yaptı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırısına tepki gösterdi. Çelik, hastaların ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasını insanlık düşmanı barbarlık olarak niteledi, uluslararası topluma Filistin halkı için somut adım çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, uluslararası topluma Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'deki soykırım şebekesinin insanlık ve barış düşmanı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu şebekenin Gazze'deki Nasser Hastanesi'ni havadan hedef alarak masum insanları ve ameliyat önlükleriyle görev yapan sağlık çalışanlarını katletmesi, insanlık düşmanı bir barbarlıktır. Hastaneleri, hastaları ve can kurtaran sağlık çalışanlarını bombalayan bu soykırım şebekesi, tüm insanlığın gözü önünde işlediği suçlarına her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum, Filistin halkının korunması, barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atmalıdır. İsrail yönetimi işlediği tüm insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vermelidir."

Kaynak: AA
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