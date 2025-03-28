AK Parti\'den KKTC\'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi.

OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN ENGELLENDİ

Okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle nedeniyle okula almadı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da olay yerine gelerek çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Yaşananlara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

"KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz" diyen Çelik, "Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarf ettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.