Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin feshi ve birlik mesajlarıyla bölgedeki istikrara dikkat çekti.

03.03.2025 17:56
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İlkeler açık ve net; silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi, bütün şubeleri ile feshedilmesi"

"Bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir takım iddialarda bulunuluyor. Anayasa, bayrak, devlet, millet tanımı ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılacağı dair iddialarda bulunuluyor"

" Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem biz hem bölgedeki ülkeler kazançlı çıkacaktır"

Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya çıkanlar konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun verdiği mesajlar dünyada anlamlı bir mesaj olmuştur.

"Bölgeyi kaosa götürmek isteyenlerin, bölge halklarına daha çok acı ve gözyaşı döktürmek isteyenlerin siyaseti dikkate alındığında, vatandaşlarımızın hepsinin birlikteliğinde iç cepheyi güçlendirme açısından verilen mesaj, hem terörsüz Türkiye yaklaşımındaki mesaj bütün Orta Doğu'yu kapsayacak vizyonun çekirdeğidir"

"Adına ne denirse densin bütün bu terör yapıların bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılması hedefimizdir. Kardeşliğin daha da güçlenmesi için kardeşlik siyasetini ortaya koymaya çalıştık"

"MYK toplantısına girerken 'devlet hangi tavizi verdi' şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Devletin ve milletin nitelikleri konusunda herhangi bir al ver süreci yoktur"

"Çok geniş ve çok boyutlu yaklaşımımız var. Terör örgütlerinin feshedilmesi için bir adım atmaya kalkılsa bazı devletler tarafından sabote edilmeye çalışıldığını gördük"

" Gazze'den yansıyan iftara hazırlık görüntüleri bile inandığı değerlere bağlı olan halkın bütün dünyaya nasıl insanlık dersi verdiğini gösterdi"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ömer Çelik, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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