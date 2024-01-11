 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nde oy birliğiyle yeniden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu. Günel, isminin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, Kuşadası'nda 5 yıldır sürdürdükleri hizmeti halkla birlikte devam ettireceklerini belirtti.

Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu
11.01.2024 - 11:23,
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nde oy birliğiyle yeniden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu. İsminin duyurulmasının ardından ilk açıklamasını yapan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nda 5 yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını halkımızla birlikte devam ettireceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açıklaması şu şekilde;

"31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Parti Meclisimizin oy birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adaylığı'na seçildim. CHP Parti Meclisimize ve Genel Başkanımız Özgür Özel'e; hizmet yolumuzda her zaman destek olan Aydın BŞB Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Aydın Milletvekillerimiz Bülent Tezcan, Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanımız Hikmet Saatçı, Kuşadası İlçe Başkanımız Mehmet Gürbilek ve tüm parti örgütümüze teşekkür ederim. Kuşadası'nda 5 yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını halkımızla birlikte devam ettireceğiz" - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement