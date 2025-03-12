Ömer Günel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i TBMM\'de Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda devam eden ve tamamlanan projeler ile yapılması planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Aydın Milletvekilimiz Sayın Bülent Tezcan ile birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel'i meclisteki makamında ziyaret ettik. Genel Başkanımıza Kuşadası'nda devam eden, tamamlanan projelerimiz ve yeni çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Sayın Genel Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN