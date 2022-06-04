Önümüzdeki günlerde Türkiye, telif hakkıyla ilgili Google ile masaya oturacak - Son Dakika
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Önümüzdeki günlerde Türkiye, telif hakkıyla ilgili Google ile masaya oturacak

04.06.2022 20:28
Önümüzdeki günlerde Türkiye, telif hakkıyla ilgili Google ile masaya oturacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile telif hakkı konusunda görüşeceklerini dile getirdi. Almanya, Fransa ve İngiltere'de telif meselesi üzerinden anlaşma imzalandığını ifade eden Yayman, "Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Avrupa'da telif ile ilgili ödemeler konusunda masaya oturan Google Türkiye temsilcilerini komisyona davet ettiklerini bildirdi. Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Yayman, "Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi." dedi.

"BU EMEK TARTIŞMASI"

"Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu." diyen Yayman, "Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması. Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere'de Google'la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUZ"

Yayman, komisyon olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayarak, "Google Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Romanya'da hangi telif anlaşması yapmışsa, Türkiye'de de benzer bir telif anlaşması yapmak istiyoruz. Bir müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı. Yayman, Google temsilcileri ile sık sık telefon görüşmeleri de yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Google, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Önümüzdeki günlerde Türkiye, telif hakkıyla ilgili Google ile masaya oturacak - Son Dakika

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