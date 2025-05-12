Orban: Savaşı Kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Orban: Savaşı Kaybettik

Orban: Savaşı Kaybettik

Viktor Orban, yaptırımlar ve stratejilerin başarısız olduğunu belirterek Avrupa'nın savaşı kaybettiğini ifade etti.

12.05.2025 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın Rusya'ya diz çöktürme hedefinin başarısız olduğunu belirterek, "Kimse itiraf etmeye cesaret edemiyor fakat biz bu savaşı kaybettik" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen AB Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın da katıldığı toplantıdaki konuşmasında Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımların ters teptiğini, bunların AB'nin ekonomik rekabet gücünü zayıflattığını ve birlikteki bölünmeleri derinleştirdiğini söyledi. Avrupa'nın ucuz Rus enerjisi ve gelişmiş Alman teknolojisine dayanan ekonomik modelinin çöktüğünü savunan Orban, "Eski stratejiden vazgeçtik ama onun yerine hiçbir şey koymadık" dedi.

"Yaptırımlar ve Yeşil Mutabakat, Avrupa ekonomisini yok ediyor"

ABD'li ve Çinli şirketlerin Avrupa'dakilere nazaran enerjiyi üçte bir ya da dörtte bir fiyatına temin ettiğini vurgulayan Orban, "Yaptırımlar ve Yeşil Mutabakat, Avrupa ekonomisini yok ediyor" ifadelerini kullandı. Avrupa ekonomisinin rekabet etmek yerine geri çekildiğini ifade eden Orban, dünyanın 50 büyük teknoloji şirketinden sadece 4'ünün Avrupalı olduğuna dikkat çekti.

Rusya'ya diz çöktürme hedefinin başarısız olduğunu, yaptırımların amacına ulaşamadığını ve Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya üyelik hedefine engel olduğunu ifade eden Orban, "Kimse itiraf etmeye cesaret edemiyor fakat biz bu savaşı kaybettik" dedi.

"Biz Avrupalılar ise halen savaşı sürdürüyor ve kazanabileceğimizi iddia ediyoruz"

ABD'lilerin bu durumu fark ettiğini ve artık müzakere ettiklerini vurgulayan Orban, "Biz Avrupalılar ise halen savaşı sürdürüyor ve kazanabileceğimizi iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa'da bazı ülkelerin Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesi için bu ülkeye daha fazla destek vermek istediğini vurgulayan Orban, "Biz farklı düşünüyoruz. Bize göre savaş ne kadar uzun sürerse o kadar fazla insan hayatını kaybedecek ve cephedeki durum daha da kötüleşecek" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Rus gazına olan bağımlılığı sıfıra indirme projesine de değinen Orban, bu önerinin Macar ekonomisini fiilen öldüreceğini söyledi. Orban, "Enerji fiyatlarının hane halkı ve işletmeler için iki katına çıktığını hayal edin. Macar aileleri, bunu karşılayamaz" dedi.

"Biz Avrupalılar ise bu değişime ayak uyduramadık"

Orban, Macarların barış istediğini ve yaptırım politikasından bir an önce kurtulmak istediklerini vurguladı. Dünyanın şu anda ulus devletlerin doğuşu ve Vestfalya Antlaşması ile mukayese edilebilecek bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden Orban, Batı dünyasının zihniyetinin değişmekte olduğunu ve Avrupa'nın da bu sürece yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Orban, Avrupa'nın bu sürece hazırlıksız yakalandığını vurgulayarak, "Sanki önümüzdeki on yılın sorunlarını, geride bıraktığımız on yılın cevaplarıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama eskiden doğru olanlar, artık geçerli değil, dünya değişti. Biz Avrupalılar ise bu değişime ayak uyduramadık" dedi.

Avrupa'nın yeni bir stratejiye ve güçlü liderlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Macar lider, bugün Avrupa'nın zengin ve zayıf olduğunu ve bunun mümkün olan en tehlikeli kombinasyon olduğunu ifade etti. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunlardan Brüksel'i sorumlu tutan ve ulusal parlamentolara giderek daha az hareket alanı bırakılıyor olmasından şikayet eden Orban, merkezileşmeye karşı çıkan ve ulus devlet prensibi çerçevesinde hareket etmeye çalışanların AB fonlarının çekilmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Viktor Orban, Macaristan, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Orban: Savaşı Kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’te bir bankanın güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu Marmaris'te bir bankanın güvenlik görevlisi silahla vurulmuş halde bulundu
PKK’nın fesih kararı sonrası Beştepe’den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama: Kapsamlı reformlar yapılacak
72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı 72 kilo veren Esin Gündoğdu son halini paylaştı
Fenerbahçe’nin büyük pişmanlığı Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor Fenerbahçe'nin büyük pişmanlığı! Dakikada 3 milyon liradan fazla kazanıyor
Asansör montajında 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti Asansör montajında 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Her şey bir tokalaşmayla başladı İşte adım adım ’Terörsüz Türkiye’ süreci Her şey bir tokalaşmayla başladı! İşte adım adım 'Terörsüz Türkiye' süreci
Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın
Sürecin içindeki bürokrat konuştu İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor Doğum gününde yürek yakan sözler Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Doğum gününde yürek yakan sözler
PKK’nın kendini feshetmesi Diyarbakır’da halaylarla kutlanıyor PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor
Gecenin karanlığında kahreden görüntü Gecenin karanlığında kahreden görüntü

08:11
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
07:35
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
07:31
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
13:31
Mühimmat imhası sırasında patlama 13 kişi feci şekilde can verdi
Mühimmat imhası sırasında patlama! 13 kişi feci şekilde can verdi
13:16
Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde
Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones ayrılığın eşinde
13:15
Eski Papa Francis’in Türkiye vasiyeti Papa 14. Leo o ilçeyi ziyaret edecek
Eski Papa Francis'in Türkiye vasiyeti! Papa 14. Leo o ilçeyi ziyaret edecek
13:03
AK Partili Cevizoğlu’ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak
12:58
Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor
Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor
12:47
Adalet Bakanı Tunç’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
12:44
Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
12:31
Amasya’da 4.4 büyüklüğünde deprem
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 08:31:59. #7.12#
SON DAKİKA: Orban: Savaşı Kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.