Orban: Savaşı Kaybettik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın Rusya'ya diz çöktürme hedefinin başarısız olduğunu belirterek, "Kimse itiraf etmeye cesaret edemiyor fakat biz bu savaşı kaybettik" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen AB Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın da katıldığı toplantıdaki konuşmasında Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımların ters teptiğini, bunların AB'nin ekonomik rekabet gücünü zayıflattığını ve birlikteki bölünmeleri derinleştirdiğini söyledi. Avrupa'nın ucuz Rus enerjisi ve gelişmiş Alman teknolojisine dayanan ekonomik modelinin çöktüğünü savunan Orban, "Eski stratejiden vazgeçtik ama onun yerine hiçbir şey koymadık" dedi.

"Yaptırımlar ve Yeşil Mutabakat, Avrupa ekonomisini yok ediyor"

ABD'li ve Çinli şirketlerin Avrupa'dakilere nazaran enerjiyi üçte bir ya da dörtte bir fiyatına temin ettiğini vurgulayan Orban, "Yaptırımlar ve Yeşil Mutabakat, Avrupa ekonomisini yok ediyor" ifadelerini kullandı. Avrupa ekonomisinin rekabet etmek yerine geri çekildiğini ifade eden Orban, dünyanın 50 büyük teknoloji şirketinden sadece 4'ünün Avrupalı olduğuna dikkat çekti.

Rusya'ya diz çöktürme hedefinin başarısız olduğunu, yaptırımların amacına ulaşamadığını ve Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya üyelik hedefine engel olduğunu ifade eden Orban, "Kimse itiraf etmeye cesaret edemiyor fakat biz bu savaşı kaybettik" dedi.

"Biz Avrupalılar ise halen savaşı sürdürüyor ve kazanabileceğimizi iddia ediyoruz"

ABD'lilerin bu durumu fark ettiğini ve artık müzakere ettiklerini vurgulayan Orban, "Biz Avrupalılar ise halen savaşı sürdürüyor ve kazanabileceğimizi iddia ediyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa'da bazı ülkelerin Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesi için bu ülkeye daha fazla destek vermek istediğini vurgulayan Orban, "Biz farklı düşünüyoruz. Bize göre savaş ne kadar uzun sürerse o kadar fazla insan hayatını kaybedecek ve cephedeki durum daha da kötüleşecek" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Rus gazına olan bağımlılığı sıfıra indirme projesine de değinen Orban, bu önerinin Macar ekonomisini fiilen öldüreceğini söyledi. Orban, "Enerji fiyatlarının hane halkı ve işletmeler için iki katına çıktığını hayal edin. Macar aileleri, bunu karşılayamaz" dedi.

"Biz Avrupalılar ise bu değişime ayak uyduramadık"

Orban, Macarların barış istediğini ve yaptırım politikasından bir an önce kurtulmak istediklerini vurguladı. Dünyanın şu anda ulus devletlerin doğuşu ve Vestfalya Antlaşması ile mukayese edilebilecek bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden Orban, Batı dünyasının zihniyetinin değişmekte olduğunu ve Avrupa'nın da bu sürece yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Orban, Avrupa'nın bu sürece hazırlıksız yakalandığını vurgulayarak, "Sanki önümüzdeki on yılın sorunlarını, geride bıraktığımız on yılın cevaplarıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama eskiden doğru olanlar, artık geçerli değil, dünya değişti. Biz Avrupalılar ise bu değişime ayak uyduramadık" dedi.

Avrupa'nın yeni bir stratejiye ve güçlü liderlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Macar lider, bugün Avrupa'nın zengin ve zayıf olduğunu ve bunun mümkün olan en tehlikeli kombinasyon olduğunu ifade etti. Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunlardan Brüksel'i sorumlu tutan ve ulusal parlamentolara giderek daha az hareket alanı bırakılıyor olmasından şikayet eden Orban, merkezileşmeye karşı çıkan ve ulus devlet prensibi çerçevesinde hareket etmeye çalışanların AB fonlarının çekilmesi tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. - BUDAPEŞTE