Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi - Son Dakika
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Politika

Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi

Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi

ORC Araştırma'nın yaptığı ankette en çok sevilen muhalefet milletvekilleri belli oldu. Ankette, CHP'li Ali Mahir Başarır birinci sırada yer alırken Mahmut Tanal büyük bir sürprize imza attı.

06.04.2025 14:39
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ORC Araştırma, 18-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en başarılı muhalefet milletvekillerini belirledi. Ankette, CHP'li Ali Mahir Başarır birinci sırada yer alırken, daha önce benzer listelerde yer almayan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada bulunması dikkat çekti.

BAŞARILI MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır alırken, ikinci sıraya ise CHP'ye yeni katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yerleşti. 10 milletvekilinin sıralandığı ankette, 8 CHP'li ve 2 İYİ Partili milletvekili yer aldı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri Belirlendi

DİKKAT ÇEKEN İSİM MAHMUT TANAL

Anketin en dikkat çeken sonucu ise, daha önce benzer bir listede yer almayan Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada yer alması oldu. Tanal, Şanlıurfa milletvekili olarak son dönemdeki faaliyetleriyle adından söz ettirmişti. Ayrıca, ORC Araştırma'nın "Gençlerin En Sevdiği Milletvekilleri" anketinde Mahmut Tanal daha önce listede yer almazken, bu kez sıralamada yer aldı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri Belirlendi
Mahmut Tanal

ÖNCEKİ ANKETTE TANAL YER ALMAMIŞTI

ORC Araştırma'nın, 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 26 ilde 17-29 yaş arası 2 bin 250 gençle yapılan anketin sonuçlarına göre, Mahmut Tanal bu dönemde gençlerin en sevdiği milletvekilleri listesinde yer almamıştı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri Belirlendi

Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • omer yuceyurt:
    E adam bir aydır yalakalıkta birinci sırada idi olacak okadar başarı 10 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    İşte Türkiye gerçeği, kim çirkeflik yapıyor, ona buna sataşıp gündemde kalıyorsa O en başta yer alıyor. 11 8 Yanıtla
  • fddx8h8w66:
    bu bence yalakalık sıralaması olmuş baksana dün domuz yiyenlerin yanında mı olacağım diyen fırıldak engin 2 liğe yükselmiş 8 4 Yanıtla
  • Ummet Bulut:
    Zübük de sıralamaya girmiş. 11 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Hepsi azılı polis düşmanı 4 4 Yanıtla
  • slh123456:
    ???????????? 2 1 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    dili papuç gibi hep yalancıların tamamı listede 0 0 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    orc bu anketi nerde yaptırmış ak... 0 0 Yanıtla
  • Kirker:
    salakların partisi 0 0 Yanıtla
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