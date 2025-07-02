Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Orman Yangınlarına Dikkat Çağrısı

02.07.2025 16:55
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Adem Yıldırım, orman yangınlarının %95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak dikkat çağrısı yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Vatandaşlarımızın orman bölgelerine attığı her adıma dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalar, ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 95'inin insan merkezli olduğunu gösteriyor." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz döneminin en önemli sorunlarından birinin orman yangınları olduğuna işaret etti.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında çok hassas olunması gerektiğini belirten Yıldırım, "Vatandaşlarımızın orman bölgelerine attığı her adıma dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalar, ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 95'inin insan merkezli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Yangının ardından itfaiyenin ve Tarım ve Orman Bakanlığının eleştirilmesinin çözüm olmadığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizde 616 orman, 952 ziraat yangını olmak üzere toplam 1566 civarında yangın meydana gelmiş. Ben bugün Tarım ve Orman Bakanımızı aradım, son durum hakkında bilgi aldım. Şükür ki tüm büyük yangınlar kontrol altına alınmış. Hem İzmir'de hem Hatay'da hem Ege Bölgesi'ndeki o yangınlar. Ama yangının kontrol alındığı gün 4 ayrı yerde irili ufaklı yangın çıkmış. Takipte olduklarını ifade ettiler."

Son yangın söndürme faaliyetlerinde uçakların 12 bin 199 sorti yaptığını ve 40 bin tonluk su kullanıldığını anlatan Yıldırım, 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı ile 25 bin personelin alevlerle mücadele ettiğini kaydetti. Yıldırım, "Ormanlarımız bizim geleceğimizdir, oksijenimizdir, ciğerimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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