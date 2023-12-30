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Oruç Oymak, Küçükçekmece Belediye Başkanı aday adaylığı için ziyaretlere başladı - Son Dakika
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Oruç Oymak, Küçükçekmece Belediye Başkanı aday adaylığı için ziyaretlere başladı

Küçükçekmece Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Oruç Oymak, CHP'den Küçükçekmece Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladıktan sonra ilçede ziyaretlere başladı. Oymak, esnaf ve meslek örgütlerine yaptığı ziyaretlerde ilçenin sorunlarını ve projelerini anlattı. Ayrıca, depreme dayanıklı hale getirme ve Küçükçekmece Gölü'nü turizme kazandırma sözü verdi. Oymak ayrıca, yerel seçimlerde CHP'nin diğer partilerle ittifak kuracağını belirtti.

Oruç Oymak, Küçükçekmece Belediye Başkanı aday adaylığı için ziyaretlere başladı
30.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:49
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Küçükçekmece Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Oruç Oymak, yerel seçimlerde CHP'den Küçükçekmece Belediye Başkanı aday adaylığını açıklamasının ardından ilçede ziyaretlere başladı.

Esnaf ve meslek örgütlerine yaptığı ziyaretlerde Küçükçekmece'nin sorunlarını ve bu sorunların giderilmesine yönelik projelerini anlatan Oymak, ilçedeki yeşil alanların yetersizliğine ve beklenen Marmara depreminin ilçe üzerinde yaratacağı olumsuzluklara değindi ve "İnsanı yaşatmak birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarının sürdüğünü aktaran Oymak, saha çalışmaları kapsamında federasyonlara, derneklere, kanat önderlerine, bölge esnafına, esnaf ve sanatkarlar odalarına ve 21 mahalle muhtarlarına nezaket ziyaretleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

"YAPACAĞIM İLK İŞ KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRMEK OLACAK"

Oyak, "Milletimiz takdir eder ve beni Küçükçekmece belediye başkanı olarak seçerse yapacağım ilk iş Küçükçekmece'yi depreme dayanıklı hale getirmek olacak. İBB iş birliği ile mükemmel bir koordinasyon kurarak ve Küçükçekmece Belediyesi'nin imar kadrosunu genişleterek halkın hizmetine sunacağım. Küçükçekmece Gölü'nü turizme kazandıracak ve İstanbul'un gözbebeği haline getireceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İTTİFAKINI KURACAĞIZ"

Yerel seçimlerde CHP'nin diğer partilerle ittifak kurmasına dair de açıklamalar yapan Oymak, " Türkiye'nin en büyük ittifakını kuracağız, bunu da komşuluk ittifakı ile halkla birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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