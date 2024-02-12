Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: FETÖ\'nün Türkiye\'de hortlamasına izin vermeyiz

Politika

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "FETÖ'nün yeniden Türkiye'de hortlamasını sağlayacak hiçbir yapıya devletimiz ve milletimiz müsaade etmeyecektir" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, belediye başkan adaylarını açıklamak için düzenlediği programa otobüslerle adam getirdiğini, salonu doldurmaya çalıştığını, bu şekilde gövde gösterileriyle FETÖ'ye siyasi alan açmaya çalışıldığını iddia etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadir Canpolat, "Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Çeşitli illerden otobüslerle adam toplayarak ben siyasi bir partiyim, meşru bir partiyim diyerek bu işi kimse sulandıramaz. FETÖ'nün dini, mezhebi, rengi, sağcısı ve solcusu olmaz. Çünkü FETÖ Türkiye'nin başına büyük bir beladır. Bu anlamda Bugün de yeniden Refah Partisi kullanılmaya çalışılmaktadır. Erdoğan'ın partisiyle bu işi yapamadılar. Erbakan'ın oğlunun partisiyle bu işi yapmaya çalıyorlar. FETÖ'yü siyasi alanda yeniden gün ışığına çıkarmaya çalışan yapılar bilmeniz lazım. Osmanlı Ocakları bu işin öncülüğünü yapmaktadır. Çünkü Osmanlı Ocakları bir dava anlayışıyla bağımsız Türkiye için mücadele eden, gerçekten vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığa müdafaa erliğini yapmaya çalışan ciddi dava adamlarından meydana gelen bir anlayışla görev ve faaliyetlerini yürütmektedir. FETÖ ve PKK gibi bölücü tüm unsurlarla ilgili diğer siyasi partiler uyursalar uyusunlar. Osmanlı Ocakları bu mücadelede kararlıdır. Zaten FETÖ'nün yeniden Türkiye'de hortlamasını sağlayacak hiçbir yapıya devletimiz de milletimiz de müsaade etmeyecektir, herkes bunu böyle bilsin" şeklinde konuştu.

Yıllardır FETÖ ile mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Canpolat, "Bizi FETÖ'yle mücadele ederken AK Parti'de dahil olmak üzere bütün siyasi partiler yalnız bıraktı. Biz darbeden önce Zaman gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne siyah çelenk bıraktık, basın açıklaması yaptık. FETÖ darbe yapacak diye bağırdık. Birtakım çevreler, bazı odaklar bunu kasten duymazlıktan geldi. Şimdi yine bağırıyoruz FETÖ yeniden gelmeye çalışıyor. Devletimiz gerekeni yapmalıdır. Milletimiz zaten neyin ne olduğunun farkında. Zamanı geldiğinde yine Kadir Canpolat haklı çıktı diyecekler. O zaman yine iş işten geçmiş olacak. Sayın Erbakan öyle taşıma suyla değirmen dönmez. Bastırıp parayı otobüslerle adam toplamayla da bu iş olmaz. Bugün AK Parti'nin içindeki FETÖ iltisaklı kişilerin, bu atıkların yeniden refah partisinde kümelenmesi neyin nesidir? Hırs ve siyasi menfaat uğruna ülkenin hükümetini düşürmeye çalışmak, milleti aldatmaya çalışmak, FETÖ'ye siyasi alan açmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. FETÖ ve PKK gibi bölücü unsurlarla mücadelede devletimizin yanındayız diye ne AK Parti'nin neden Cumhur İttifakı'nın şakşakçısıyız. Biz bağımsız Türkiye için mücadele veren hiçbir ittifakla ortak olmayan Osmanlı Ocaklarıyız" dedi.

"FETÖ'nün damatlığıyla, Türkiye'ye gelinlik giydiremeyeceksiniz"

Canpolat, "Niye şimdiye kadar söylemediniz diye bize soruyorlar. Osmanlı Ocakları olarak zaten biz çok geçmiş tarihlerde FETÖ ile mücadeleyi başlattık ama bir siyasi parti hakkında eğer suç duyurusunda bulunacaksanız bu STK ile olmaz, partini kuracaksın o partiyle gidip Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edeceksin. Bizim de artık bir siyasi partimiz olduğu için hem Ocak Partisi hem de Osmanlı Ocakları olarak mantık çevresinde gidip bir siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunabildik. Biz hakkın ve haklının yanındayız. Siyaset yaparak güzel görünmeye çalışanlardan olmayacağız. Oy almak isteyenler gibi çeşitli entrikalara bürünerek bu işi yapmayacağız. Gerçekleri ifade etmek için suç duyurusunda bulunduk, arkasındayız. Elli bin değil, beş milyon da olsanız bir Türk dünyaya bedeldir unutmayın. Ülkemizde bölücülük yapmaya çalışan, terör faaliyetleri yürütmeye çalışan bütün kirli odaklara seslenmek isterim, FETÖ'nün damatlığıyla, Türkiye'ye gelinlik giydiremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. - ANKARA