Otizmli Bireyler için Yaşam Merkezi Projesi - Son Dakika
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Politika

Otizmli Bireyler için Yaşam Merkezi Projesi

Otizmli Bireyler için Yaşam Merkezi Projesi

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 'Otizmli Bireyler Yaşam Merkezi' projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

21.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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Otizmli Bireyler Yaşam Merkezi projesinin detaylarını anlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Otizmli bireylerimiz destek verilmesi halinde hayata dahil olabilirler. Bu anlamda hayata geçireceğimiz 'Otizmli Bireyler Yaşam Merkezi' projemizle onların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hayata dahil olmak adına yeterli alan bulamayan otizmli bireyler için hayata geçirecekleri projenin detaylarını anlattı. Tüm kesimleriyle mutlu Pamukkale hayali olduğunu belirten Başkan Adayı Ertemur, "Önce Pamukkaleli diyerek bir hedef ortaya koyduk. Bütün kesimleri ile mutlu bir Pamukkale hayalimiz var. Bu kapsamda otizmli bireylerimizin yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Biz hem otizmli bireyler hem de ailelerine umut sunan bir projeyi hayata geçireceğiz. Merkezimizde otizmli bireyler çeşitli atölye ve faaliyetlerle sosyal ve mesleki becerilerini geliştirebilecek. Burada aldıkları eğitimler ile otizmli bireylerin ailelerinden bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine yönelik temel yaşam ve öz bakım becerilerinin pekiştirilmesi sağlanacak, ayrıca mesleki beceri kazandırılması için de iş faaliyetleri yürütülecek. Otizmli bireylere tüm hayatları boyunca dünyada kabul gören yöntem ve yoğunlukta eğitim vereceğiz. Sosyal rehabilitasyon hizmeti sağlayacağız. Mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Toplumla bütünleştirerek sosyal kültürel yönlerini geliştirerek bakım hizmeti sunacağız. Onlar bizim evlatlarımız, ailelerine destek bizim borcumuz. Biz birbirine destek veren büyük bir aile olacağız. Pamukkale'mizin insan odaklı belediyeciliğe kavuşmasına çok az kaldı" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Engelliler, Politika, Güncel, Son Dakika

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