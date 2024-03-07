Yerel seçimlere kısa bir süre kala dolandırıcıların yeni bir yöntemi ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasını görsel olarak kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı göndererek verdikleri sorgulama linkiyle amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Linke tıklayanların telefonuna virüs bulaşmasıyla tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçebiliyor.
Gönderilen mesaja inanarak sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar adres ve telefon gibi bilgilerin istendiğini görüyor. Dolandırıcılar aynı zamanda 444 veya 850 ile başlayan numaralardan vatandaşları arayarak "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınızda bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" sözleriyle tuzaklarını uygulamaya çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini hatırlatarak "Şüpheli bir link geldiğinde açmayın." uyarısında bulunuyor.
YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından ve 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden bilgilerini kontrol edebilen seçmenler nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor.
Son Dakika › Politika › Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat - Son Dakika
Atanur Aydın, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atandı ve görevine başladı. Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı ve polis mangasını selamladı. Kendisine çiçek takdim edilen Aydın, daha sonra makamına geçti. Kamil Karabörk'ün yerine atanan Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü görevinden gelmektedir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta maden kazalarının önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Babacan, hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu ve yerel seçimlerde sorunları çözeceklerini vaat etti.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Kabataş Erkek Liseliler Derneği tarafından, Balkan Savaşı'nda hayatını kaybeden Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri için anma töreni düzenlendi. Törende, şehitler için lokma dağıtımı da yapıldı. Törene öğrenciler, öğretmenler ve siyasiler katıldı. Tören sırasında konuşan BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirtti.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
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