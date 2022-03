Özcan: "Malatya bölgenin yükselen değeri bir ildir" - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya bu bölgenin yükselen değeri bir ildir. Bir taraftan sanayileşme çalışmaları devam ederken, diğer bir taraftan da tarım alanında önemli adımlar atılmaktadır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut ve BBP Malatya İl Başkanı Ercan Altınkaya ve beraberindeki heyet, MTB Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşma yapan BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Malatya Ticaret Borsası MTB çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başkan Özcan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Malatya Kayısımız Dünya piyasasında önemli bir yere sahip. Bu konuda Anadolu da ve doğu Anadolu da hakikaten bu görevi başarıyla ifa eden değerli başkanımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Desteci, BBP Malatya il Kongremize katılacak. Tüm Malatyalıları Pazar günü saat 13.00 de Battalgazi Kongre salonuna davet ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TTB Başkanı Ramazan Özcan da, "Cumhur ittifakının bir üyesi olarak ve geçmişte Türkiye siyasetinde çok önemli bir yeri olan Büyük Birlik Partisi ülkemize hizmetler etmiş bir partidir. Türkiye'nin her sıkıntılı döneminde önemli görevler üstlenmiş mümtaz, Türk siyasetinin beyefendisi, vatansever rahmetli Muhsin Yazcıoğlu nu bir daha burada rahmetle anıyoruz. BBP ülkemizin çok önemli siyasi hareketlerinden bir tanesidir. Her daim vatanı ve milletiyle bir olmuş ülke çıkarlarını her zaman el üstünde tutmuş bir siyasi harekettir. Sizlerin de Malatya ya gereken değeri verdiğinizi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayısı ve ihracat konularına bilgi aktaran Özcan, " Malatya dünya kayısı başkenti olması hasebiyle ihracatta önemli söze sahiptir. Malatya, özellikle tarım ürünleri nedeniyle çok önemli bir noktadadır. Malatya bu bölgenin yükselen değeri bir ildir. Bir taraftan sanayileşme çalışmaları devam ederken diğer bir taraftan da tarım alanında önemli adımlar atılmaktadır. Gerek prestij açısından gerekse ekonomik ve tarım değeri açısından çok önemli bir iliz" ifadelerini kullandı. - MALATYA